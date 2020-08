Al via la messa in sicurezza del Giro dei Condotti

Dalla prossima settimana le opere di bonifica nell’area tra il Fortilizio dei Mulini e S. Elisabetta. Il tratto interessato resterà chiuso fino al 31 ottobre

Intervento di messa in sicurezza al Giro dei Condotti. Sono in programma, a partire dalla prossima settimana, le opere di bonifica che consentiranno di sistemare l’area tra il bivio sopra al Fortilizio dei mulini e il belvedere sopra al sentiero proveniente dalla ex chiesa S. Elisabetta (via Tiro a segno).

I lavori permetteranno di installare una barriera paramassi, in aggiunta a quelle già installate, a protezione dei massi che potrebbero crollare dalle rupi soprastanti il sentiero pedonale e nel fissaggio di alcuni grandi massi instabili.

L’intervento, che sarà realizzato dalla Impresa Forti srl e avrà una durata di due mesi, richiederà necessariamente la chiusura del Giro dei Condotti nel tratto interessato fino al 31 ottobre, con conseguente deviazione del sentiero ‘La Via di Francesco’ verso Valcieca – S. Antimo.

I lavori saranno seguiti, oltre che da un ingegnere, anche da un naturalista per gli aspetti legati alla conservazione del sito. L’importo netto di appalto è di € 112.125,58.