Al via la la seconda edizione del Pumpkin Umbria

Fino al 1 novembre, Tenuta Galileo, Baiano di Spoleto

Fino al 1 novembre è in programma la seconda edizione del Pumpkin Umbria, il primo evento umbro dedicato al mondo della zucca. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Spoleto, si svolge nella splendida cornice di Baiano di Spoleto, presso Tenuta Galileo.

Tantissime le novità per questa edizione che ospita migliaia di zucche di diverse qualità: dalle zucche per uso culinario, a quelle da decorare tipiche di Halloween, alle zucche ornamentali. Appunto, non solo zucche, ma anche nuove magiche attrazioni. Il parco infatti presenta ai suoi visitatori una serie di attrazioni che renderono la visita piacevole e coinvolgente.

Si può giocare al Pumpkin golf o al Pumpkin Bowling e sfrecciare con i kart del Pumpkin Race. Gli spazi esterni della villa sono appositamente pensati e costruiti per accogliere famiglie, scuole e gruppi in genere. Con le scolaresche e con i bambini che si recheranno all’evento, si realizzeranno attività didattiche per avvicinare e educare i più piccoli ad uno stile di vita sano nel rispetto della bellezza della natura.

Attraverso le attività Pumpkin Umbria punta a far conoscere ai bambini i concetti di biodiversità, agricoltura sociale a basso impatto ambientale e tutela dell’ambiente promuovendo comportamenti ecocompatibili e sostenibili.

All’interno dei laboratori didattici verranno affrontati gli step riguardanti il settore ortofrutticolo: dal lavoro della terra alla crescita della pianta, passando attraverso la semina fino ad arrivare allo sviluppo della pianta (dal seme al frutto).

Inoltre è possibile conoscere le diverse tipologie di zucca e decorarle in caso di zucche da allestimento. L’evento ha come partner la Proloco di Baiano di Spoleto.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 334 2929229 o scrivere all’email info@pumpkinumbria.it ​