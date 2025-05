Al via la demolizione del Palazzetto dello Sport di viale Martiri della Resistenza

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport in viale Martiri della Resistenza. Questa mattina è iniziata la demolizione del fabbricato esistente che, da cronoprogramma, proseguirà fino alla prima settimana di giugno. Le quattro settimane previste serviranno anche alla separazione e al trasporto dei materiali derivanti da questa fase di lavorazione.

L’intervento, che segue in ordine di tempo la realizzazione della palificata all’interno dell’area dello Stadio comunale (lato viale Martiri della Resistenza), verrà effettuato gradualmente partendo dalla parte più alta della struttura e utilizzando una pinza demolitrice.

A partire dal mese di giugno la ditta Inveni srl che sta eseguendo i lavori procederà con la posa dei pali di fondazione e la realizzazione dei cordoli e dei plinti di fondazione in cemento armato.

L’intervento, che ha un costo complessivo di € 7.500.000,00 (finanziato per € 5.500.000 con fondi PNRR e per € 2.000.000 con risorse di bilancio) e verrà realizzato in 457 giorni (la fine dei lavori è prevista per maggio 2026), interesserà anche il cortile di Palazzo Collicola con l’ingresso, attualmente chiuso, in via Loreto Vittori. La riapertura del passaggio esistente consentirà di mettere in collegamento il nuovo giardino con l’area dello Stadio e del nuovo Palazzetto dello sport tramite via Loreto Vittori.

Altro intervento previsto riguarda via delle Monterozze, a lato del Parco Chico Mendes, dove verrà realizzata una scala di accesso con ascensore che permetterà di raggiungere direttamente l’area del Parco rendendola maggiormente fruibile.

L’avvio dei lavori relativi al cortile di Palazzo Collicola e al collegamento tra via delle Monterozze ed il Parco Chico Mendes è previsto entro febbraio 2026.

La struttura del nuovo Palazzetto sarà significativamente ampliata, con un volume totale di 22.427 m3 rispetto ai 6.413 m3 attuali, rispondendo alla necessità di accogliere un maggior numero di utenti e offrire spazi più funzionali e versatili.

Al suo interno sono previsti infatti tutti i servizi necessari alle attività sportive (spogliatoi, tribune, biglietteria, locali di medicheria e antidoping), con un campo da gioco predisposto per la pallacanestro, la pallavolo, il calcioA5 e la pallamano e tribune, al piano terra e al primo piano, che potranno ospitare circa 400 persone.