Al via la collaborazione tra Comune di Spoleto e IIS Tecnico-professionale ‘Spagna-Campani’

Alternanza scuola lavoro per 18 studenti delle classi 3 e 4 Turismo

Il 4 dicembre presso i locali dell’ IIS Spagna-Campani, alla presenza del Dirigente Scolastico Iallorenzi e degli Assessori Giovanni Maria Angelini Paroli al Turismo e Luigina Renzi alla Formazione, è stata firmata una convenzione con il Comune che permetterà agli studenti del corso Turismo di svolgere l’alternanza scuola-lavoro mediante il contatto diretto con i turisti. Gli studenti divisi in piccoli gruppi, si disporranno nei punti ritenuti strategici e di maggior efflusso turistico, saranno impegnati in una prima accoglienza dei turisti indipendenti che giungeranno in città, aiutandoli ad orientarsi per il centro storico, indirizzandoli verso le maggiori attrazioni turistiche e i principali monumenti di Spoleto, informandoli di eventi e visite guidate

programmate dalle guide abilitate della città.

I ragazzi saranno riconoscibili grazie alla maglia di colore azzurro della scuola e a un badge con scritto “Non fai da te… chiedi a me!!!”. Subito operativi, nella mattinata del 6 Dicembre presso l’Aula Azzurra dell’ITCG Spagna, si é tenuto l’incontro di formazione con Cinzia Biscarini, tutor Aziendale dello IAT (Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica) che ha illustrato agli studenti le mansioni da svolgere durante il loro periodo di stage. Nella mattinata di giovedì 9 Dicembre è partita questa esperienza per 18 studenti delle classi 3 e 4 Turismo.