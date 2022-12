Al via la campagna iscrizioni al Gruppo comunale Protezione Civile

Aperte le iscrizioni fino al 28 febbraio 2023

Il Comune di Spoleto, nell’ottica del rafforzamento delle capacità operative del Gruppo comunale volontari della Protezione Civile, ha riaperto le iscrizioni fino al 28 febbraio 2023.

“Il Gruppo Comunale volontari di Protezione Civile, ha dichiarato il vicesindaco Stefano Lisci, si compone di persone volenterose che a titolo gratuito mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per rispondere ai bisogni delle persone e della comunità, esclusivamente mosse da un forte senso e spirito di solidarietà. Nella Giornata internazionale del volontariato, che si celebra oggi 5 dicembre, voglio ringraziare tutti coloro che si impegnano e si spendono quotidianamente per migliorare la vita di persone in difficoltà e nei momenti di bisogno della collettività. È intenzione della Amministrazione comunale investire risorse al fine di creare un Gruppo altamente qualificato con un livello di preparazione adeguato per gestire le sfide che sempre più frequentemente ci si trova ad affrontare.”

Il Gruppo comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco, opera principalmente a livello comunale nell’ambito del sistema di Protezione Civile ed è inquadrato nella Colonna mobile della Regione Umbria, con possibilità di intervento anche a livello intercomunale, provinciale, regionale e nazionale nelle funzioni di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.

La domanda di iscrizione può essere scaricata dal sito istituzionale dell’Ente (https://bit.ly/3unHBSj) e può essere inviata all’indirizzo protezione.civile@comune.spoleto.pg.it oppure consegnata a mano presso la sede dell’Ufficio Protezione civile del Comune di Spoleto in Via dei Tessili n. 15.

I nuovi volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, al fine di poter essere dichiarati operativi dovranno frequentare un Corso base (secondo il prospetto indicato nel sito internet della regione Umbria https://bit.ly/3iEsVMc) per Volontari di Protezione civile completamente gratuito che prevede complessivamente 12 lezioni, per un totale di 24 ore teoriche e 6 ore di pratica, comprensive della prova finale.

Per maggiori informazioni, ci si può rivolgere a Massimo Bellini, Coordinatore del Gruppo comunale di Protezione civile ai seguenti contatti:

Telefono: 0743/218916

Mobile: 335 1646577

Email: massimo.bellini@comune.spoleto.pg.it