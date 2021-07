Al via la 38° edizione della sagra del tartufo a Spina di Campello

Dal 3 all’8 agosto sarà possibile gustare i sapori tipici del nostro territorio

Torna, a Spina di Campello, la sagra del tartufo e dei prodotti tipici giunta alla sua 38° edizione. Dal 3 all’ 8 Agosto 2021, nel suggestivo borgo, sarà possibile assaggiare le specialità tipiche della zona a base di tartufo.

Questa manifestazione, classificatasi seconda tra le “sagre eccellenti dell’Umbria” nel 2016, porta in tavola le eccellenze culinarie del territorio, esaltando le specialità ed i sapori tipici della nostra cucina, che hanno come protagonista il pregiato tartufo locale.

In questa edizione, organizzata dalla Pro Loco, sarà posta la massima attenzione al rispetto dei protocolli sanitari per il contenimento della pandemia di Covid 19. La prenotazione è obbligatoria e gli orari sono: ore 13 per il pranzo e ore 19:30 e 21:30 per la cena.Un’ occasione particolare per tornare ad assaporare la genuinità dei piatti della nostra terra in una cornice unica e speciale, immersa nel verde.