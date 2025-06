Al via il progetto La Mama Spoleto Open 2025

A dare inizio al confronto e alla presentazione di questa nuova edizione di La Mama Spoleto Open 2025 è la lettura delle parole dell’Assessore alla Cultura del Comune di Spoleto, Danilo Chiodetti che, impossibilitato a partecipare, ha voluto regalare un prezioso pensiero di sostegno alla Mama Umbria International:



“Un progetto come questo – che intreccia creatività, formazione, visioni internazionali e radicamento nel territorio – rappresenta esattamente il tipo di fermento culturale che voglio continuare a promuovere e accompagnare a Spoleto. Il fatto che tutto ciò avvenga all’interno del contesto del Festival dei 2Mondi e con la cifra inconfondibile de La MaMa aggiunge valore e prospettiva a un percorso già ricco di significato.

Un ringraziamento sentito a te e a tutta l’organizzazione e a tutti gli artisti coinvolti: con il vostro lavoro, contribuite a costruire una scena culturale sempre più aperta, inclusiva e capace di parlare al presente.

Vi auguro buon lavoro, buone visioni e un brindisi all’altezza di ciò che state creando. Spoleto è con voi”.



La conferenza stampa prosegue con un sentito ringraziamento alla Direzione Artistica di Monique Vaute per la fiducia, la collaborazione e la condivisione di questi anni. Un’occasione di necessaria convivialità, nello stile de La Mama Umbria International, ospiti della preziosa accoglienza di Andrea Luzzi, gestore del Ristorante ‘900: un’opportunità per brindare insieme alle arti e alla necessità di condividere questo particolare momento storico.



Adriana Garbagnati, Direttrice Artistica de La Mama Umbria International, pone l’accento proprio su questa urgenza:



“La Mama ha come fondamento la priorità di fare rete, non solo nella costruzione di eventi, ma anche nella creazione di relazioni e contaminazioni. Per questo ringrazio Marco Betti per il Teatro Stabile dell’Umbria, Emiliano Pergolari per CURA e Ass…, … per il Festival di Spoleto, il Seoul Institute of the Arts, La Mama ETC a New York, l’Università del South Carolina, con cui costruiamo sinergie durante tutto l’anno.”



Prosegue Garbagnati:



“La Mama Spoleto Open è la punta dell’iceberg di un calendario pieno di residenze, formazione, bandi, tutoraggio e progettazione, che non ha un inizio e una fine, e coinvolge soggetti diversi, nazionali e internazionali.”







Tre pilastri per l’edizione 2025



La Mama Spoleto Open 2025 si articola su tre pilastri, a cui, in questa conferenza stampa, vengono simbolicamente abbinati tre cocktail:



· Meraviglie, legato alla sezione KIDS



· Emergenti, legato ai progetti giovani e al bando BottomUP



· Collaborazioni, legato ai progetti nazionali e internazionali che alimentano relazioni durature







Sezione KIDS



Come spiega Tommaso Burger, Direttore Artistico de La Mama Spoleto Open 2025:



“L’obiettivo della sezione KIDS, nata nel 2024 e fortemente sostenuta dalla Direzione del Festival di Spoleto, è da un lato la volontà di costruire una programmazione adeguata a un pubblico più giovane e, dall’altro, il bisogno di creare le condizioni per far nascere il pubblico del domani, favorendo l’abitudine alla frequentazione dello spazio teatrale e alla pluralità dei contenuti che esso accoglie.”



La sezione KIDS ospita cinque diversi progetti artistici, adatti a tutte le età.







Sezione EMERGENTI



Cardine della sezione EMERGENTI è il focus sulle produzioni che necessitano di uno spazio fisico e di confronto per esprimere appieno la loro visione. Accoglie due progetti nati all’interno di NEXT GENERATION, un bando di residenza che negli ultimi anni ha raccolto proposte da tutto il mondo, offrendo un articolato circuito di sostegno alla creazione, e i progetti finalisti del bando BottomUP.



“BottomUP è un bando nato dalla collaborazione tra il Festival di Spoleto, La Mama Umbria International, Fontemaggiore, CURA, Home Centro Coreografico e il Teatro Stabile dell’Umbria, con l’obiettivo di finanziare la produzione di progetti emergenti nel campo delle arti. È stato un processo lungo e articolato, che ha ricevuto una risposta importante da parte degli operatori artistici di tutta Italia. Abbiamo selezionato tre progetti finalisti: Hos della compagnia Ucci Ucci, Timer della compagnia ScenaMadre e Accabadora, a cura di Lunella Cherchi e Caterina Campo. Tutti hanno avuto una prima restituzione e abbiamo scelto di sostenere Accabadora come progetto vincitore, offrendo però anche agli altri finalisti l’opportunità di presentare il proprio lavoro all’interno del cartellone del Festival.”



Così racconta Emiliano Pergolari, collaboratore de La Mama Umbria International e Resp, Legale della Cooperativa Gestioni Cinematografiche e Teatrali di Foligno, sottolineando l’importanza della continuità progettuale che queste operazioni permettono, accompagnando gli artisti emergenti in un percorso che non sia un momento isolato.







Sezione COLLABORAZIONI



Il terzo pilastro della programmazione de La Mama Spoleto Open 2025 è rappresentato dalle collaborazioni, che consolidano i legami storici con compagnie e progetti già affermati, come MOTUS, SBB di Stefanie Batten Bland e Korean Rhapsody a cura di Byungkoo Ahn.



Marco Betti, Direttore per la sezione Danza del Teatro Stabile dell’Umbria, dichiara:



“Continuiamo a collaborare con La Mama Umbria International nell’idea condivisa di portare nel territorio proposte in cui la danza possa esprimersi in forme meno ordinarie. L’obiettivo non è mai quello di fornire soluzioni basate sul giusto o sbagliato, ma di offrire opportunità per scoprire le molteplici declinazioni che quest’arte può avere.”



Vengono presentati due progetti che rafforzano questa collaborazione: SPINTE, a cura del giovane coreografo Claudio Larena, e ZUGZWANG di Elisabetta e Gennaro Lauro.



“Anche questa programmazione si inserisce in un percorso più ampio, che ha visto La Mama e il Teatro Stabile collaborare nella stagione invernale 2024/25 per la rassegna MOVES, con quattro appuntamenti dedicati alla danza e alle sue sperimentazioni.”

Conclude così Marco Betti, confermando la fiducia e la progettualità condivisa con La Mama Umbria.





L’AperiPRESS si conclude con le parole sentite di Manuela Fraschetti, Responsabile Marketing, Promozione e Biglietteria del Festival di Spoleto, amica e sostenitrice storica del lavoro de La Mama Umbria:



“Vi faccio un grande in bocca al lupo. Quando hai parlato di Meraviglie, mi è venuto in mente il lavoro che fate da tanti anni: La Mama è sempre una realtà meravigliosa e straordinaria.”



Fraschetti prosegue ringraziando La Mama per la collaborazione, sia artistica che umana:



“Spesso siamo gomito a gomito in tante battaglie, perché organizzare spettacoli dal vivo e coinvolgere i giovani è sempre una scommessa. Ci vuole tanta passione, tanta testa dura, e per fortuna ne siamo tutti ben dotati!”







A chiudere questo momento di confronto e condivisione, l’esibizione live di cantanti e attori dell’University of South Carolina Lancaster – Coastal Carolina, diretti da MaryBeth Berry, che saranno in scena il 26 e 27 giugno al Creative Hub Cantiere Oberdan di Spoleto con lo spettacolo “THE PUZZLE”.