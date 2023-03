Al via il nuovo Umbria Enduro Circuit

Evento agonistico per mtb e e-mtb

Dall’impegno delle tre associazioni sportive, 2010 Gravity Team di Spoleto; BKE CYCLING TEAM di Deruta e POWERBIKES TEAM di Perugia, prende il via il nuovo ENDURO CIRCUIT UMBRIA per Mtb e E-Mtb

La disciplina enduro è molto seguita dagli appassionati delle ruote grasse perché si corre, con gli stessi modelli di bici che in molti posseggono, lungo i percorsi della domenica e nei bike park normalmente frequentati, è molto forte quindi anche l’interesse del pubblico che accorre per apprezzare le capacità del biker. Ogni gara è articolata in più prove speciali (PS) in discesa cronometrate e trasferimenti non cronometrati ma soggetti a controllo orario. Il vincitore sarà decretato in base alla migliore somma dei tempi di tutte le PS, comprese eventuali penalità ai controlli orari.

Il nuovo Enduro Circuit Umbria è un progetto di prospettiva con particolare attenzione ai giovani e giovanissimi; sono infatti ammessi al campionato le ragazze e i ragazzi a partire da 13 anni (17 se gareggiano con e-bike) che si misureranno lungo i tracciati con difficoltà adeguate, nel rispetto dei margini di sicurezza.

La prima tappa del Circuito si correrà domenica 12 marzo nel Perugia Vecchia Park dove sono state disegnate le prove speciali tra i numerosi sentieri che si diramano nelle colline tra Deruta e Torgiano.

Diversa ambientazione è quella offerta dalla prova urban della seconda tappa, che si correrà domenica 30 aprile esclusivamente all’interno del centro storico di Perugia. Per i trasferimenti tra le prove speciali, l’Amministrazione del capoluogo ha concesso l’utilizzo del mini-metrò

La terza ed ultima prova si correrà a Spoleto il 4 giugno lungo i sentieri appositamente predisposti a Monteluco. Saranno assegnate le maglie di Campione Regionale Enduro e i punti Top Class validi per il ranking nazionale e per l’accesso alle competizioni internazionali.

Il 2010GRAVITYTEAM si presenterà ai cancelletti di partenza i top bikers: Arronenzi Federico, Grandoni Marco, Mancinelli Alessio, Mancinelli Federica, Mancinelli Severino, Mattoni Danilo, Nizzi Marco, Pagliacci Alessandro, Pagliacci Stefano, Talotti Gianmarco.

A conclusione del campionato saranno organizzate uscite guidate per consentire a tutti gli appassionati di provare i circuiti senza l’assillo e il timore di misurarsi contro il cronometro e sotto la guida e i consigli dei bikers più esperti