Al via il nuovo direttivo della Pro Loco di San Venanzo: nominati presidente e incarichi operativi

  • Fabio Gasparri
  • Febbraio 15, 2026
  • Attualità
  • Letto 181

    • Si è svolta nei giorni scorsi la prima riunione del nuovo direttivo della Pro Loco di San Venanzo, un appuntamento importante che segna l’avvio ufficiale delle attività del rinnovato gruppo dirigente. L’incontro è stato dedicato a una prima analisi degli obiettivi più imminenti da raggiungere, con particolare attenzione alla programmazione degli eventi, alla valorizzazione del territorio e al rafforzamento della collaborazione con le realtà associative locali.

    Dopo il confronto iniziale sulle priorità operative, si è passati alla scelta delle nomine, prerogativa del direttivo stesso come previsto dallo Statuto associativo.

    Alla guida dell’associazione è stato eletto presidente Vito Aloisio Monopoli, che avrà il compito di coordinare le attività e rappresentare la Pro Loco nei rapporti istituzionali e con la comunità. Al suo fianco, nel ruolo di vice presidente, Tatiana Capoccia.

    L’incarico di segretario è stato affidato a Luigino Muzzi, mentre il ruolo di economo, figura esterna al direttivo, è stato assegnato ad Alfonso Santillo, con il supporto di Anna Muzzi.

    Per le relazioni con le associazioni è stata nominata Sabrina Petito, con l’obiettivo di rafforzare la rete di collaborazione sul territorio. Completano il direttivo i consiglieri Emanuele Donnola e Riccardo Cecconi.

