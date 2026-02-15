Al via il nuovo direttivo della Pro Loco di San Venanzo: nominati presidente e incarichi operativi

Si è svolta nei giorni scorsi la prima riunione del nuovo direttivo della Pro Loco di San Venanzo, un appuntamento importante che segna l’avvio ufficiale delle attività del rinnovato gruppo dirigente. L’incontro è stato dedicato a una prima analisi degli obiettivi più imminenti da raggiungere, con particolare attenzione alla programmazione degli eventi, alla valorizzazione del territorio e al rafforzamento della collaborazione con le realtà associative locali.

Dopo il confronto iniziale sulle priorità operative, si è passati alla scelta delle nomine, prerogativa del direttivo stesso come previsto dallo Statuto associativo.

Alla guida dell’associazione è stato eletto presidente Vito Aloisio Monopoli, che avrà il compito di coordinare le attività e rappresentare la Pro Loco nei rapporti istituzionali e con la comunità. Al suo fianco, nel ruolo di vice presidente, Tatiana Capoccia.

L’incarico di segretario è stato affidato a Luigino Muzzi, mentre il ruolo di economo, figura esterna al direttivo, è stato assegnato ad Alfonso Santillo, con il supporto di Anna Muzzi.

Per le relazioni con le associazioni è stata nominata Sabrina Petito, con l’obiettivo di rafforzare la rete di collaborazione sul territorio. Completano il direttivo i consiglieri Emanuele Donnola e Riccardo Cecconi.