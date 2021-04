Al via il noleggio bici de La SpoletoNorcia

Al Terminal Le Mattonelle disponibili MTB, citybike ed E-MTB per pedalare sulle strade del Bike District

In questi giorni La SpoletoNorcia in collaborazione con Rossi Ecocar, ha iniziato ad erogare il servizio di noleggio delle biciclette: MTB, citybike ed E-MTB.

Passare dalle parole ai fatti anche in questo segmento di attività era stato più volte annunciato; e quindi, nell’ambito del processo di creazione e sviluppo del Bike District, d’ora in poi l’appassionato delle due ruote che raggiungerà l’Umbria avrà a disposizione anche un mezzo con cui affrontare i vari tracciati già messi on line negli scorsi mesi.

Dal punto di vista logistico, la scelta è caduta sul Terminal Le Mattonelle, snodo nevralgico ed ideale punto d’incontro tra la SpoletoNorcia e la Assisi-Spoleto, autentico crocevia della rete ciclabile regionale e naturale HUB del Bike District, quel comprensorio ciclistico dove oltre ai percorsi, l’appassionato potrà trovare dei servizi adeguati alle necessità specifiche di questa pratica sportiva.

Tutto potrà essere effettuato facilmente tra qualche settimana tramite il sito internet www.laspoletonorciainmtb.it.

Il servizio sarà utile anche per le strutture ricettive che potranno, con un click, mettere a disposizione un pacchetto completo per la propria clientela.

In quest’ottica, assumerà ancora maggiore propulsione il lavoro delle guide cicloturistiche de La SpoletoNorcia, certificate nello scorso autunno, tramite un apposito corso organizzato dalla Federazione Ciclistica Italiana.

Per info e noleggio:

Cellulare: 3792538423

Mail: bikerental@laspoletonorciainmtb.it