Al via il miglioramento sismico nelle ex scuole di Montebibico e Bazzano Inferiore, Albertella: “Tassello fondamentale nel percorso di ricostruzione del nostro territorio”

Proseguono gli interventi di ricostruzione e valorizzazione del patrimonio pubblico danneggiato dal sisma del 2016. A breve infatti inizieranno i lavori di miglioramento sismico delle ex scuole di Montebibico e Bazzano Inferiore, edifici di proprietà comunale che, dopo aver svolto per anni una funzione scolastica, sono stati nel tempo riconvertiti in spazi a servizio della comunità, ospitando attività culturali, sociali e associative.

La firma dei contratti d’appalto, avvenuta nei giorni scorsi, consentirà di consegnare alle ditte le aree di cantiere subito dopo le festività pasquali.

Per quanto riguarda l’ex scuola di Montebibico, i cui lavori sono stati affidati alla ditta Costruzioni Marino S.r.l. per un importo complessivo di € 190.260,20 (l’investimento totale è di € 260.000,00 interamente finanziato con fondi per la ricostruzione post sisma 2016), l’intervento prevede una serie articolata di opere finalizzate al miglioramento del comportamento strutturale dell’edificio, tra cui la rimozione di elementi non più funzionali, il consolidamento delle murature lesionate, l’inserimento di dispositivi metallici di rinforzo e sistemi di incatenamento per garantire una maggiore risposta alle sollecitazioni sismiche.

Non solo. La riqualificazione interna permetterà infatti il rinnovo dei servizi, la posa di nuove pavimentazioni ed il completo adeguamento degli impianti tecnologici alle normative vigenti.

I lavori all’ex scuola di Bazzano Inferiore, affidati alla ditta I.CO.M.E.S. Impresa Costruzioni Marittime Edili Stradali S.r.l. per € 247.269,02, riguardano principalmente opere strutturali rilevanti, tra cui la demolizione e ricostruzione della copertura con struttura leggera, il consolidamento delle fondazioni mediante micropali, la sostituzione di elementi interni pesanti con soluzioni più leggere e il rinforzo delle murature perimetrali, al fine di migliorare la sicurezza complessiva dell’edificio.

Entrambi gli interventi termineranno indicativamente entro la fine del 2026.

“Questi lavori rappresentano un tassello fondamentale nel percorso di ricostruzione del nostro territorio – ha dichiarato l’assessora Manuela Albertella – Non si tratta soltanto di mettere in sicurezza degli edifici, ma di restituire alla comunità luoghi identitari che negli anni hanno saputo trasformarsi in punti di riferimento per la vita sociale e culturale delle frazioni. Con questi lavori garantiamo strutture più sicure, moderne e funzionali, preservando al contempo il valore storico di un patrimonio diffuso che vogliamo continuare a valorizzare”.