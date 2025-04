Al via il 79° Corso di avviamento al debutto del Teatro Lirico Sperimentale

Si è svolta ieri pomeriggio l’inaugurazione del 79° Corso di avviamento al debutto del Teatro Lirico Sperimentale. I vincitori del Concorso di Canto 2024 e 2025 sono arrivati a Spoleto per affrontare i mesi di formazione in vista della 79ª Stagione Lirica Sperimentale, recentemente annunciata.

«Sono molto contenta di essere tornata per il secondo anno: questa è la Spoleto che sognavo da studentessa» – sono le parole di Emma Alessi Innocenti, vincitrice del Concorso nel 2024, che, parlando della sua esperienza spoletina, prosegue: «Dall’anno scorso abbiamo costruito con i colleghi un bellissimo rapporto e credo che questo sia un elemento di grande valore per un mestiere come il nostro, che è fatto anche di solitudine. Costruire, per cinque mesi, un rapporto con colleghi che sono anche amici merita davvero. Mi auguro di vivere quest’anno al meglio e che possa essere, per tutti noi, una stagione fantastica».

Oltre agli allievi e ai maestri collaboratori, erano presenti il presidente Roberto Calai e il direttore artistico Enrico Girardi, che hanno sottolineato l’importanza del Corso di avviamento al debutto come tappa formativa fondamentale per i giovani talenti selezionati dallo Sperimentale. Un corso pensato per accompagnare artisti emergenti al loro primo debutto rappresenta infatti un’opportunità unica e preziosa.

Nel 2025 il corpo docente del corso si arricchisce di nomi di grande prestigio: sono infatti previste sette masterclass dedicate all’approfondimento di diversi aspetti della formazione. In programma due masterclass di recitazione e movimento scenico con Tommaso Amadio e Giorgio Bongiovanni, e cinque masterclass di interpretazione vocale con Marco Boemi, Alda Caiello, Sara Mingardo, Carmela Remigio e Nicola Ulivieri. Nel corso della stagione, inoltre, gli allievi avranno l’opportunità di lavorare con i registi Laura Cosso, Henning Brockhaus, Pier Luigi Pizzi e Alessio Pizzech, e con i direttori Mimma Campanale, Marco Angius e Pierfrancesco Borrelli

Durante i cinque mesi a Spoleto, i cantanti saranno preparati dai maestri Yeseul Cha, Dahyun Kang, Chiara Pulsoni e Georgios Tziatziafis. Le lezioni proseguiranno fino all’inizio della stagione e rappresentano un importante passo nel percorso artistico dei partecipanti, impegnati in un’intensa preparazione vocale, scenica e interpretativa.