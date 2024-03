Al via il 78° Concorso di canto del Teatro Lirico Sperimentale

Presidente di giuria il soprano Luciana Serra

Inizieranno domani, mercoledì 6 marzo 2024, le selezioni del 78mo Concorso Comunità Europea del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” e tutto è pronto per accogliere i candidati presso il Teatro Nuovo.

Centinaia di giovani artisti stanno giungendo a Spoleto per partecipare al rinomato concorso per giovani cantanti lirici e alle audizioni ad esso collegate. Anche quest’anno in arrivo candidati provenienti da tutto il mondo, da paesi con culture e tradizioni diverse: Albania, Armenia, Australia, Azerbaigian, Canada, Cina, Cipro, Francia, Germania, Giappone, Guatemala, Inghilterra, Israele, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Serbia, Spagna, Turchia e Ucraina.

La prestigiosa giuria, presieduta quest’anno dal celebre soprano Luciana Serra (Presidente), sarà composta dal basso-baritono Nicola Ulivieri (vincitore del concorso del Teatro Lirico Sperimentale nel 1995), dal critico musicale Giancarlo Landini e della Direzione artistica del Teatro Lirico Sperimentale, il Direttore Artistico Michelangelo Zurletti e il Condirettore Artistico Enrico Girardi.

Negli anni, grandi nomi della lirica internazionale hanno partecipato al Concorso e si sono formati a Spoleto, basti citare Franco Corelli e Anita Cerquetti nel 1951, Renato Bruson nel 1961, Ruggero Raimondi nel 1964, Leo Nucci e Mariella Devia rispettivamente nel 1967 e 1971, solo per ricordarne alcuni. Ma anche voci del panorama lirico attuale, che proprio in questi anni stanno avendo un grandissimo successo in palcoscenici internazionali, su tutte quella di Maria Agresta ed Eleonora Buratto.

Il Concorso si concluderà nella giornata di sabato 9 marzo 2024, quando verranno decretati i cantanti vincitori, mentre nei giorni 10 e 11 marzo a Villa Redenta si svolgeranno le audizioni collegate al concorso di canto che sono parte integrante della competizione.

I vincitori del Concorso e i cantanti selezionati alle audizioni parteciperanno per due anni al Corso di Avviamento al Debutto che si svolgerà dal mese di aprile e trascorreranno tutto il periodo a Spoleto, popolando le strade, i locali, i bar e gli hotel della nostra città. Durante questi mesi saranno preparati da insegnanti prestigiosi in tutte le discipline legate alla loro attività futura per debuttare nei teatri della nostra città e dell’Umbria nell’ambito della Stagione Lirica 2024 nel mese di settembre.

Accompagneranno i candidati al pianoforte i maestri Pablo Salido Pulido e Antonio Vicentini. Il pianoforte è un Bechstein grancoda fornito dalla ditta Fabbrini di Pescara.