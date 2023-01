Al via i lavori per la rotatoria in Piazza della Vittoria

Da lunedì 9 gennaio nuova regolamentazione della circolazione per consentire le prime fasi dell’intervento

Inizieranno lunedì 9 gennaio i lavori per la realizzazione della rotatoria in piazza della Vittoria. Dopo la richiesta di rinvio, rappresentata dai commercianti in vista delle festività natalizie e accolta a dicembre dall’amministrazione comunale, lunedì prossimo la ditta G.M.P. SPA avvierà gli interventi che dovranno concludersi entro la primavera 2023. Per consentire la realizzazione della rotatoria (diametro di 30 metri e costo complessivo di circa 600.000 euro), è stata pubblicata questa mattina un’ordinanza per regolare, in base alle prime fasi di lavorazione, la circolazione nell’intera area.

Innanzitutto, dalle ore 7.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 15 aprile sarà vietata la sosta dal Ponte Sanguinario fino all’ingresso degli ex bagni pubblici e, analogamente, nell’area di sosta riservata a ciclomotori e motocicli in prossimità dell’edicola, sarà vietata la circolazione e la sosta (ad eccezione dei mezzi di cantiere), dalle ore 7.00 del 9 alle 17.00 del 12 gennaio. Sempre in piazza della Vittoria, per permettere i lavori di demolizione dell’aiuola spartitraffico, dal 9 al 12 gennaio la circolazione veicolare nei due sensi di marcia (area centrale con aiuola spartitraffico), verrà ristretta su unica corsia per senso di marcia.

In piazza Garibaldi, dal 13 al 16 gennaio, sarà vietata la circolazione in ingresso dal primo arco di Porta Leonina. L’accesso al centro storico sarà possibile percorrendo via dei Filosofi, via del Tessinello, viale Martiri della Resistenza in direzione piazza della Vittoria, entrando in piazza Garibaldi dall’ingresso antistante il capolinea degli autobus. Dal 17 al 18 gennaio sarà invece vietata la circolazione in uscita dal secondo arco di Porta Leonina (le auto percorreranno via Anfiteatro con uscita in via Ponzianina).

Dal 19 al 20 gennaio la circolazione proveniente da viale Martiri della Resistenza (direzione piazza della Vittoria), sarà deviata in piazza Garibaldi (ingresso antistante capolinea bus), con uscita in direzione centro storico o dal secondo arco di Porta Leonina in direzione via Flaminia. In piazza della Vittoria (area di sosta lato Ponte Sanguinario – Ponte Garibaldi), dalle ore 7.00 del 24 alle 18.00 del 30 gennaio sarà vietata la circolazione e la sosta (con obbligo di rimozione), ad eccezione dei mezzi impiegati nel cantiere.

Da lunedì 9 gennaio al termine dei lavori le aree interessate dai lavori non saranno quindi accessibili ai non addetti ai lavori e sarà vietato il passaggio pedonale, con deviazione su percorsi alternativi predisposti e indicati con apposita segnaletica dalla ditta G.M.P. SPA.