Al via i lavori per il rinnovamento del sistema fognario e depurativo a Spoleto

Ammonta a oltre 47 milioni di euro il totale dei finanziamenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ottenuto da Valle Umbra Servizi. Un ingente quantitativo di risorse che consentirà di realizzare quattro grandi progetti strategici per migliorare la gestione delle risorse idriche e dei fanghi di depurazione, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e potenziare i servizi pubblici nei comuni serviti dalla multiutility.

I progetti finanziati riguardano:

1. “VUS-Stainability 4.0” – Riduzione delle perdite idriche e digitalizzazione delle reti

Il progetto mira a ridurre le perdite idriche nelle reti di distribuzione, grazie a sistemi di monitoraggio e digitalizzazione assai avanzati delle reti, nonché di interventi di sostituzione di condotte in tutto il territorio gestito dalla società. È inoltre prevista l’installazione di contatori intelligenti ‘smart metering’ presso le utenze del territorio. Il finanziamento PNRR è di 35,4 milioni di euro, per un investimento complessivo di 49,9 milioni di euro.

2. Riqualificazione dell’impianto di depurazione di Foligno loc. Casone

Il progetto prevede la riqualificazione della linea fanghi dell’impianto e la realizzazione di un nuovo processo per la produzione di biometano, a partire dal biogas prodotto dalla digestione dei fanghi, contribuendo in maniera sostanziale alla riduzione delle emissioni di CO2. L’investimento totale è di 13,6 milioni di euro, di cui 8,9 milioni coperti dai fondi PNRR.

3. Riordino dei sistemi fognari afferenti ai depuratori

Questo intervento è finalizzato a migliorare l’efficienza del depuratore di Camposalese a Spoleto, attraverso la separazione delle acque meteoriche dalle acque nere. Il progetto, finanziato con 1,6 milioni di euro dal PNRR, ha un costo complessivo di 3,17 milioni di euro.

4. Riordino delle reti fognarie della Valnerina

Questo intervento punta a migliorare le reti fognarie nelle aree maggiormente critiche della Valnerina, contribuendo così a preservare la qualità delle acque del fiume Nera. Le aree coinvolte includono Sant’Anatolia di Narco, Norcia, Scheggino e Cascia. Il progetto è finanziato con 1,53 milioni di euro dal PNRR, su un totale di 1,9 milioni di euro.

In questi giorni, intanto, sono iniziati i lavori relativi al progetto di riordino dei sistemi fognari a servizio dei depuratori. Il primo stralcio sta interessando San Giovanni di Baiano, in via Karl Marx, dove è prevista la posa di una tubazione di 600 mm. I lavori, che dureranno circa tre settimane, sono eseguiti in collaborazione con il Comune di Spoleto, che successivamente interverrà per migliorare la viabilità della zona.

L’intervento prevede la separazione delle acque nere dalle acque meteoriche: le prime saranno trattate nel depuratore di Camposalese, mentre le seconde verranno immesse nei corpi idrici senza necessità di trattamenti, migliorando così l’efficienza dell’intero sistema epurativo. Un secondo intervento similare è previsto poi nelle prossime settimane in via di Piazza D’Armi a Spoleto.

Durante i lavori, la viabilità nelle aree interessate verrà regolamentata da un’Ordinanza Comunale, con l’obiettivo di minimizzare i disagi e garantire la fluidità del traffico.

Il Direttore Generale di Valle Umbra Servizi, Marco Ranieri, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo importante finanziamento. Questi progetti non solo miglioreranno la qualità dei servizi, ma rappresentano un passo significativo verso un futuro più sostenibile per l’intera regione, in un quadro di sempre maggior sviluppo del territorio.”

Valle Umbra Servizi continua così il suo percorso verso l’innovazione e la sostenibilità, adottando tecnologie avanzate e ottimizzando le risorse.