Al via i lavori in via Cerquiglia, via dei Filosofi e via Pietro Conti

Sistemazione dei marciapiedi, asfaltatura e realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati. Gli interventi si concluderanno nei mesi di novembre e dicembre

Al via i lavori di sistemazione in via Cerquiglia. Da ieri, lunedì 12 settembre, sono iniziati gli interventi di sistemazione dei marciapiedi che stanno interessando il lato sinistro, seguendo il senso di marcia, compresi quelli adiacenti ai giardini pubblici di Largo Moneta.

I lavori, eseguiti dalla Impresa Costruzioni Geometra Nicoletti Loreto srl, che si è aggiudicata la gara per un importo complessivo di € 92.543,96, verranno eseguiti in 120 giorni e si concluderanno entro la fine di dicembre 2022.

Inizieranno invece lunedì prossimo i lavori di rifacimento del manto stradale in via Pietro Conti e in via dei Filosofi.

Per quanto riguarda via Pietro Conti gli interventi interesseranno il tratto tra le rotatorie di via Flaminia, all’altezza del supermercato Conad e quella all’incrocio tra via San Tommaso e via Caduti di Nassirya, dove verrà effettuata la fresatura e l’asfaltatura della strada. Per mantenere la superficie compatta ed evitare che, nel tempo, possano crearsi delle fessurazioni, oltre a prevedere due strati di asfalto verrà installata una griglia composita resistente realizzata in carbonio.

In via dei Filosofi, insieme alla sistemazione del manto stradale nel tratto compreso tra la rotatoria all’altezza del Mattatoio e l’incrocio con via della Repubblica, è prevista la realizzazione anche di due attraversamenti pedonali rialzati con massetto autobloccante. Per migliorare la sicurezza stradale verrà inoltre realizzato l’irruvidimento dell’asfalto in prossimità delle curve.

I lavori, che verranno realizzati dalla Impresa edilizia Castellini snc per un importo di circa 140.000 euro (precisamente € 139.875,00), verranno eseguiti in sessanta giorni e si concluderanno nel mese di novembre.​