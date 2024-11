Al via i lavori di rifacimento della pavimentazione di Spoleto Sfera

Sono iniziati lunedì scorso i lavori di rifacimento della pavimentazione di Spoleto Sfera. Il progetto, che prevede la demolizione dell’attuale superficie ed la sistemazione del nuovo massetto, consentirà la realizzazione di una pavimentazione con il disegno della scacchiera che potrà essere utilizzata sia come area gioco per i bambini, sia come luogo utilizzabile per spettacoli, saggi scolastici, manifestazioni di associazioni culturali e sportive locali e attività di educazione ambientale da organizzare all’aperto.

I lavori, che per quanto riguarda Spoleto Sfera sono realizzati dalla ditta I.C.C. S.N.C., corrono in parallelo con altri due interventi previsti nel finanziamento regionale di € 30.000,00, a cui il Comune di Spoleto ha aggiunto un cofinanziamento di € 26.000,00 (in aumento rispetto ai € 5.000,00 originariamente previsti perché i tecnici hanno riscontrato la necessità di rifare completamente la pavimentazione).

Il primo, aggiudicato alla ditta A.M. VERDE 2000, riguarda la sostituzione di alcuni dei giochi presenti nel Parco Chico Mendes e si inserisce nel progetto più ampio di rifunzionalizzazione del Parco che punta a renderlo un’area verde polifunzionale (grazie ad un altro finanziamento di € 17.500,00 ottenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un cofinanziamento del Comune di altri € 17.500,00, è prevista la realizzazione anche di un circuito per le attività a corpo libero, con la sistemazione di otto macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico e cardio).

Nello specifico i giochi che verranno sostituiti a partire dalla prossima settimana saranno tre: i due pannelli didattici in legno, l’altalena in legno e acciaio a due posti e l’arrampicata in legno e metallo.

Il secondo intervento, che verrà sempre realizzato dalla ditta I.C.C. S.N.C., consentirà invece la realizzazione di un percorso pedonale di connessione tra l’attraversamento pedonale già esistente di fronte alla Spoleto Sfera e l’unico ingresso privo di scale del Parco Chico Mendes lungo viale Martiri della Resistenza.

I lavori, che avranno in definitiva un costo di € 56.000,00, dovranno essere ultimati entro la fine del 2024.