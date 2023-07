Al via i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Pietro Conti

L’intervento si concluderà entro la fine di settembre

A breve inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via Pietro Conti.

Inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e finanziati per € 62.500,00 grazie al contributo concesso al Comune di Spoleto dal Ministero dell’Interno, gli interventi inizieranno nei prossimi giorni dopo la consegna dell’area di cantiere prevista lunedì 31 luglio.

Ad eseguire i lavori sarà l’Impresa Murasecco Paolo srl di Spoleto, che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 5,5%, per un importo complessivo di € 57.331,54 e avrà in totale sessanta giorni di tempo per completare l’intervento.

I lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, che dovranno concludersi entro la fine del mese di settembre, si sono resi necessari per sistemare il piano viabile che presenta buche, avvallamenti e fessurazioni.