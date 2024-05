Al via i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla ferrovia. Modifiche alla circolazione dal 3 maggio all’8 giugno

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, svolgerà interventi di potenziamento infrastrutturale tra Terni e Foligno, sulla linea Orte – Falconara, da venerdì 3 maggio a sabato 8 giugno.

Principali interventi:

Realizzazione di una galleria artificiale paramassi – lunga circa 40 metri – per la protezione della sede ferroviaria da fenomeni di dissesto idrogeologico e rafforzamento corticale delle pareti rocciose per 360 metri.

Questi interventi rientrano nel più ampio progetto di mitigazione del rischio idrogeologico della zona, già interessata da un movimento franoso nel gennaio 2021.

Realizzazione Slab Track nella Galleria Balduini nella tratta Baiano-Giuncano, lunga circa 1700 metri. Lo Slab Track è una metodologia costruttiva innovativa, in cui il binario non ha massicciata con traversine e pietrisco ma è realizzato su una struttura prefabbricata in cemento armato. Riduce la frequenza degli interventi manutentivi assicurando così maggiore regolarità alla circolazione ferroviaria.

Lavori propedeutici al potenziamento tecnologico nella stazione di Spoleto, legati alla realizzazione del nuovo ACC (Apparato Centrale Computerizzato). L’ACC è una vera e propria “cabina di regia” che, grazie alle potenzialità offerte dall’elettronica, gestisce in modo più efficace ed efficiente la circolazione ferroviaria, soprattutto in caso di criticità, garantendo una maggiore flessibilità nell’uso dei binari di stazione.

Lavori relativi all’avanzamento del raddoppio della tratta Spoleto-Campello.

Lavori propedeutici all’attivazione dell’ERTMS (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, tra Foligno, Terni e Orte.

I lavori – 20 milioni di euro di investimento – vedranno coinvolte circa 120 persone, tra dipendenti RFI e delle ditte appaltatrici, a lavoro su opere civili, armamento, trazione elettrica e impianti di sicurezza e segnalamento.

Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Terni e Foligno dalle 23:40 di venerdì 3 maggio alle 5 di sabato 8 giugno.

Durante lo svolgimento dei lavori, i treni ad alta velocità, gli Intercity e del Regionale di Trenitalia subiranno alcune modifiche alla circolazione, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni.

TRENI AV

I due Frecciargento della tratta Roma-Falconara Marittima-Rimini-Ravenna saranno soppressi in direzione Ravenna dal 3 maggio al 7 giugno e in direzione Roma dal 4 maggio all’8 giugno.

TRENI IC

I treni Intercity della tratta Milano-Terni saranno soppressi nella tratta Foligno-Terni. Previsti collegamenti sostitutivi con bus

I treni Intercity della tratta Roma-Ancona saranno deviati via Orte-Terontola con orari rimodulati e soppressione delle fermate di Terni e Spoleto. Previsti collegamenti sostitutivi con bus

I treni Intercity della tratta Roma-Perugia saranno deviati via Orte-Terontola con orari rimodulati e soppressione delle fermate nella tratta Terni-Perugia Ponte San Giovanni. Previsti collegamenti sostitutivi con bus

Il treno Intercity Notte Roma-San Candido del 7 giugno è istradato via Orte-Firenze-Bologna con orari rimodulati e perdita della fermata di Terni; ferma ad Orvieto.

TRENI REGIONALI

Dal 4 maggio, fino alle ore 5 dell’8 giugno, i treni del Regionale di Trenitalia delle tratte indicate subiranno le seguenti modifiche:

Ancona–Roma, Perugia–Roma rispettivamente nella tratta Ancona–Foligno, Perugia–Foligno e Terni–Roma potranno subire modifiche di orario.

Sulla tratta Foligno–Terni sono previste corse con bus con orari e fermate rimodulati al fine di assorbire i maggiori tempi di percorrenza correlati al traffico stradale.

La tratta Terni–Roma, oltre ad alcune rimodulazioni di orario, subirà alcune cancellazioni di servizi e, infine, sarà istituito il nuovo Regionale 34773 Terni 8:24 – Roma Tiburtina 10:05.

I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. Gli addetti all’Assistenza e alla Biglietteria a partire dai prossimi giorni forniranno supporto ai clienti nelle principali stazioni interessate dalle rimodulazioni di orario ed a bordo dei treni umbri.