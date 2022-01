Al via i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola media di San Giovanni di Baiano

L’intervento avrà una durata di 600 giorni. Lunedì 17 gennaio gli studenti rientreranno in classe nella struttura scolastica allestita nell’area verde di San Martino in Trignano

Inizieranno entro il mese di gennaio i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “F. Leonardi” di San Giovanni di Baiano.

Gli studenti della scuola media, dopo la sosta natalizia e la settimana di didattica a distanza prevista dal 10 al 15 gennaio, lunedì 17 gennaio rientreranno nella struttura prefabbricata allestita nell’area di verde di San Martino in Trignano.

“ Abbiamo organizzato questa fase di cambiamento per i ragazzi e le ragazze della “Leonardi” l avorando insieme al dirigente scolastico Massimo Fioroni, che ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – Si tratta di un passaggio obbligato che garantirà alle famiglie una scuola moderna, sicura e sostenibile dal punto di vista dei consumi energetici in cui mandare i propri figli”.

L’intervento, che dovrà essere eseguito in 600 giorni, prevede sia opere finalizzate all’adeguamento simico (rinforzo strutturale ed interventi in fondazione), sia lavori per l’efficientamento energetico tramite un nuovo sistema di coibentazione, il cappotto esterno ed il rifacimento degli impianti elettrici, meccanici e di illuminazione.

“L’avvio dei lavori rappresenta un momento importante per il nostro istituto e più in generale per la città di Spoleto – ha aggiunto il dirigente scolastico Massimo Fioroni – Il primo passo per restituire alla comunità scolastica luoghi sicuri, efficienti e di stimolo per una didattica innovativa e al passo con le esigenze formative contemporanee. Questa soluzione consente di svolgere l’attività didattica in piena efficienza, in attesa di tornare in una scuola la cui progettazione è stata di grande stimolo data la possibilità di condividere le nostre esigenze con la direzione tecnica del Comune di Spoleto”.

Sarà il raggruppamento temporaneo di imprese composto da E.A.CO. 2000 EDILE ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. CONS. COOP (capogruppo mandataria), CARPENTERIE METALLICHE UMBRE C.M.U. Soc. Coop. (mandante) e IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI S.r.l. (mandante) ad eseguire i lavori.

L’obiettivo dell’intervento è di coniugare adeguamento sismico ed efficientamento energetico, prevedendo ulteriori interventi migliorativi rispetto a quanto indicato in appalto con la finalità di raggiungere le caratteristiche di edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building), ossia un edificio ad elevata efficienza energetica il cui funzionamento richiede una quantità minima di energia.

Questa tipologia di lavori aggiuntivi, che sarà finanziabile con fondi GSE sul Conto Termico, ha un valore di € 702.810,00 su un importo totale pari a € 3.052.810,00.