Al via i lavori della Consulta Giovanile comunale

Saranno 25 i partecipanti alla prima seduta della Consulta Giovanile comunale. La composizione verrà formalizzata in occasione dell’incontro convocato per lunedì 15 aprile alle ore 15.00, nella Sala dello Spagna a Palazzo comunale.

Nel corso della prima seduta è in programma l’elezione del Presidente, del Vicepresidente e del segretario.

Lunedì 22 aprile alle ore 15.00, sempre a Palazzo Comunale nella Sala consiliare Spoletium, a partire dalle ore 15.00 e prima dell’inizio della seduta del Consiglio comunale, si terrà la presentazione dei componenti della Consulta al Consiglio comunale.