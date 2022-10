Al via i corsi serali per adulti all’Istituto Alberghiero

Come lo scorso anno, la pluriclasse sarà composta da studenti del III e V anno

Bon après-midi: con un buon pomerggio in francese, lunedì 10 ottobre, prenderanno il via le lezioni del Corso di Istruzione per Adulti, anno scolastico 22/23.

Per il secondo anno consecutivo, l’Ipseoasc “G.de Carolis”, unico nel territorio, offre la possibilità a chi, per diversi motivi, non ha potuto completare gli studi o a chi, pur essendo in possesso di un altro diploma, vuole cambiare lavoro o si sta inserendo nel settore ristorativo e, non a caso, alcuni frequentanti arrivano anche da fuori Regione.

L’anno scolastico 21/22 ha visto diplomarsi, con ottimi risultati, nove studenti e studentesse che hanno seguito, pur con sacrifici, le lezioni, lascindosi anche coinvolgere in progetti ed attività che li ha visti confrontarsi e lavorare proficuamente con gli studenti “del mattino”, partecipare ad uscite e incontrare esperti esterni.

Come lo scorso anno, la pluriclasse sarà composta da studenti del III e V anno e per questo, durante le lezioni, si possono affrontare diacronicamente argomenti e tematiche trasversali.