Al via i corsi della Scuola Comunale di Musica e Danza “A. Onofri”

Sono ufficialmente iniziate, nelle aule di via Nursina, le lezioni della Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri”, punto di riferimento cittadino per la formazione musicale e coreutica.

Per l’anno scolastico 2025/2026 sono 145 gli iscritti ai corsi amatoriali e professionali offerti dalla scuola, che coprono una vasta gamma di discipline: Attività corali, Basso elettrico, Batteria, Canto, Chitarra classica ed elettrica, Clarinetto, Corno, Danza classica e contemporanea, Flauto, Musica d’insieme per archi e fiati, Oboe, Pianoforte, Propedeutica musicale, Sassofono, Teoria ritmica e percezione musicale, Tromba, Violino e Violoncello.

Sono ancora disponibili posti per alcune attività collettive, pensate per coinvolgere diverse fasce d’età e livelli di esperienza, come propedeutica della musica e della danza, attività corali per giovani e adulti e danza contemporanea per adulti.

La prima è rivolta ai bambini e alle bambine dai 4 anni ed è un’attività che avvicina i più piccoli, in modo ludico e creativo, all’universo della musica e della danza. I partecipanti esploreranno il suono attraverso strumenti Orff o non convenzionali, canteranno in coro, alleneranno l’orecchio al ritmo e alla melodia, e scopriranno il movimento interagendo con gli altri.

Le attività corali per giovani e adulti si ispirano al principio che cantare insieme fa bene. Il vecchio detto “Canta che ti passa” ha oggi anche una base scientifica: il canto stimola corpo e cervello, favorendo benessere, socialità, positività e persino la memoria. Questi corsi sono un’opportunità per chi desidera scoprire o riscoprire il piacere di cantare in gruppo, senza necessità di esperienze pregresse.

Danza contemporanea per adulti, novità di quest’anno, è un corso aperto a tutti, anche a chi non ha mai danzato prima, con l’obiettivo di far riscoprire il proprio movimento autentico, al di fuori dei canoni ginnici o formali, attraverso un approccio accessibile e inclusivo. Il percorso prevede esercizi posturali per il benessere fisico, tecniche di vari stili e momenti di esplorazione corporea per migliorare flessibilità, consapevolezza e comunicazione non verbale. Nessun limite di età o condizione fisica.

“La Scuola comunale di musica e danza è un punto di riferimento decennale nel nostro territorio – ha dichiarato il vicesindaco Danilo Chiodetti – Gli iscritti partecipano ad esperienze educative e formative che sviluppano le potenzialità fisiche, musicali e creative in un ambiente accogliente e stimolante, con insegnanti che vantano un ottimo curriculum e corsi ben organizzati che garantiscono una formazione solida e diversificata. Mi preme anche sottolineare che la musica è un potente mezzo di espressione personale che aiuta a esplorare e comprendere meglio le proprie emozioni e promuove, oltre alla crescita individuale, anche l’integrazione sociale perché permette di entrare a far parte di una comunità di appassionati con interessi simili. Le scuole di musica promuovono l’inclusione sociale, accogliendo studenti di diverse età, culture e abilità e attraverso la partecipazione a gruppi musicali e orchestre, gli studenti imparano a lavorare insieme, sviluppando così un senso di comunità e coesione”.

Per partecipare a queste attività collettive è ancora possibile iscriversi compilando il modulo online reperibile nel sito istituzionale compilando il modulo online reperibile nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.spoleto.pg.it nella pagina dedicata alla Scuola comunale ( https://shorturl.at/TXEfM ).

Per informazioni si può contattare il Dipartimento per la Valorizzazione delle Culture, della Qualità e della Bellezza della Città e del Territorio in via Brignone 14, chiamando il numero 0743.218615 o scrivendo all’indirizzo email scuola.musicadanza@comune.spoleto.pg.it.