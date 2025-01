Al via “I Concerti de L’Officina Musicale 2025”

Domenica 12 gennaio 2025 alle 11.30 in Sala Pegasus a Spoleto prendono avvio “I Concerti de L’Officina Musicale 2025”, stagione musicale ideata e organizzata dall’Associazione Officina d’Arte e Tessuti, patrocinata dal Comune e sostenuta dalla Regione Umbria e dalla Fondazione CARISPO, che si svilupperà dal mese di gennaio fino a giugno 2025.

Si inizia con il concerto “A Women’s Tale”, un racconto musicale tutto al femminile, in cui donne sono le interpreti e una parte delle composizioni che saranno eseguite al concerto sono di compositrici donne. Protagoniste saranno infatti le musiciste del Trio Primavera, composto da Alessia Monacelli, violino, Elga Ciancaleoni, viola e voce, Claudia Calì, pianoforte. Il Trio Primavera è nato dalla collaborazione di tre musiciste che vivono in Italia (Alessia Monacelli e Elga Ciancaleoni, musiciste umbre molto attive in Italia e all’estero) e negli Stati Uniti (Claudia Calì, anch’essa umbra ma residente negli USA, dove è Assistant Professor of Music Education presso il Queens College of New York). L’originalità di questo ensemble da camera non è rappresentata solo dalla sua formazione, ma dalle sue finalità creative e da una intenzione condivisa di superare le distanze per fare musica insieme, con una determinazione tutta femminile.

Le compositrici donne scelte dal Trio Primavera sono: Rebecca Clarke, violista e compositrice inglese del ‘900, nota anche per essere stata una pioniera nel difendere i diritti delle donne nel mondo della musica e non; Elaine Fine, americana, vivente, che ha composto innumerevoli opere di vario genere, edite dalla International Music Company of New York e che ha ricevuto diversi premi dalla American Society of Composers, Authors and Publishers; Amy Beach, bambina prodigio e prima compositrice americana di musica colta, di estrazione culturale esclusivamente americana, non avendo mai studiato in Europa. La seconda parte del concerto è dedicata a Heitor Villa-Lobos, compositore brasiliano, di cui si ascolterà uno dei suoi brani più famosi, Bachianas Brasileira n. 5, riarrangiato per violino, voce e pianoforte e al compositore perugino Carlo Pedini, che ha scritto un Trio-Sonatina proprio per il Trio Primavera.

Al concerto seguirà un brindisi nella sede dell’Associazione in Via Plinio il Giovane, 6.

In occasione del concerto verrà presentata l’intera stagione de “L’Officina Musicale 2025”, progetto iniziato grazie all’impegno e la volontà di Pierfrancesco Caprio, recentemente scomparso, e di Maria Giuseppina Caldarola, presidente dell’Associazione, che dal 2015 propone concerti incentrati sulla musica di compositori contemporanei e del ‘900, con l’obiettivo generale di promuovere questo genere musicale non solo presso un pubblico, come sovente avviene, di cultori e addetti ai lavori, ma anche presso un pubblico più vasto, curioso di scoprire musiche nuove o poco eseguite. L’Associazione infatti si è sempre distinta anche per la sua attività di mediazione culturale, al fine di permettere un ascolto più consapevole e quindi anche più partecipato e soddisfacente.

La stagione 2025, con la direzione artistica della pianista Lucia Sorci, coadiuvata da Fabio Caprio, prevede collaborazioni con enti di grande rilevanza come la Società Italiana di Musica Contemporanea (SIMC) e il Conservatorio di Pesaro, ma anche, nell’ottica di una connessione tra le arti, con istituzioni del territorio quali l’Istituto Comprensivo Spoleto 2, l’Associazione Musicale Namastè di Perugia.

Va notato che il coinvolgimento delle giovani generazioni, attraverso la collaborazione con Conservatori, Accademie e altre istituzioni, è una pratica già in uso nelle iniziative dell’Associazione Officina d’Arte e Tessuti, come ad esempio per la realizzazione della Biennale di Fiber Art, che abitualmente coinvolge docenti ed allievi delle Accademie di Belle Arti italiane ed Associazioni culturali no profit.