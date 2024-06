Al via i Centri estivi 2024. Dal 10 giugno al 6 settembre

Sono 13 i centri estivi 2024 per bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 3 ai 16 anni, organizzati in collaborazione con il Comune di Spoleto, che offriranno un programma di attività dal 10 giugno al 31 agosto.

Sport, laboratori, musica, giochi, escursioni e tante altre le attività proposte:

– L’A.S.D. DUCATO SPOLETO con ‘DUCATO SPOLETO CAMPUS 2024’ per bambini dai 6 ai 12 anni, dal 10 giugno al 30 agosto offre mini tornei di calcio, attività e giochi a tema calcio, uscite settimanali in piscina, tornei di ping pong, giochi di società all’aperto, avviamento al gioco del calcio maschile e femminile, socializzazione;

– l’UMBRIA SPORTS CLUB ASD con l’’ENGLISH BEACH CAMP’ (4 – 13 anni) dal 10 giugno al 6 settembre outdoor education, inglese, fattoria didattica, sport, corsi di nuoto, beach volley, padel, orienteering, giochi nel bosco, cavalli, notte indiana, rafting, basket, pickleball, tiro con l’arco, laboratori di musica;

– la A.S.D. IL DELFINO SPOLETO con ‘ACQUA CAMPUS 2024’ (4 – 13 anni) dal 10 giugno al 31 agosto laboratori creativi, aiuto compiti, attività varie, giochi d’acqua, pallanuoto, mini beach volley, basket, scivolo, piscina;

– la A.S.D. ATOMIKA BASKET con ‘BLUBASKETATOMIK SUMMER CAMP’ (5 – 13 anni) a partire dal 17 giugno fino al 22 luglio attività ludico sportive, basket, escursioni, calcetto, ping pong, campeggio e pittura;

– l’ASSOCIAZIONE G.PARENZI A.P.S. con ‘INSIEME È PIÙ BELLO 2024’ (3 – 14 anni) dal 10 giugno al 6 settembre attività ludico-ricreative, torneo mini olimpiadi di calcetto, volley, basket, Judo, karate, tiro con l’arco, gioco di scacchi, scherma, pittura e decoupage e uscite settimanali;

– la SOC. COOP. SOCIALE ONLUS NIDO D’APE con ‘NIDO D’APE D’ESTATE’ (3 – 7 anni) dal 1 luglio al 30 agosto laboratori grafico-pittorici, di manipolazione, attività teatrali, laboratori di inglese, attività sportive (nuoto ed atletica) svolte da personale qualificato anche esterno;

– l’A.S.D. SPOLETO COUNTRY CLUB con ‘CAMPUS A CAVALLO’ (6 – 14 anni) dal 10 giugno al 26 luglio scuola di equitazione, lezione pratiche di equitazione, lezioni di volteggio, pony games, giochi in sella, giochi di una volta, attività ricreative e molto altro;

– la A.S.D. NUOVA PALLAVOLO SPOLETO con ‘SUMMER VOLLEYBALL 2024’ (11 – 16 anni) dal 1 al 31 luglio attività per lo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali legate allo sport della pallavolo;

– la SCUOLA MATERNA PARITARIA L. E I. ROSSI con il ‘CAMPUS ESTIVO 2024’ (3 – 10 anni) dal 17 giugno per tutta l’estate propone attività tenendo conto delle fasce di età dei partecipanti e secondo le tematiche stabilite su base settimanale e realizzeranno laboratori e attività di gioco in un ambiente sicuro ed un clima accogliente per favorire la socializzazione e l’armonia dello stare insieme;

– la A.S.D. MADE FOR TENNIS con ‘FUN TENNIS CLINICS’ (5 – 14 anni) dal 10 giugno al 6 settembre propone non solo tennis (attività principale). I ragazzi durante la giornata saranno messi alla prova con varie attività/sport (calcio, pallavolo, ping pong, giochi d’acqua, giochi tradizionali e tanto altro) che culmineranno ogni venerdì con le premiazioni dei vari tornei del fine settimana e della classifica a punti che ogni ragazzo otterrà tutti i giorni;

– la ASD M8 JUNIOR SPOLETO con il ‘CAMPUS 2024 JUNIOR M8 SPOLETO’ (dai nati nel 2018 ai nati nel 2012) dal 10 giugno al 2 agosto propone un campus di solo calcio;

– l’UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE propone ‘ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE CAMPI SCUOLA PER L’ANNO 2024’ (10 – 13 anni) dal 30 giugno al 6 luglio con pernottamento con attività per contribuire alla tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, della vita umana e alla riduzione di danni derivanti da incendi boschivi e alla prevenzione dei rischi in genere; stimolare e favorire la sensibilità e la consapevolezza nei giovani e nella comunità in generale circa il valore civico di una cittadinanza attiva e partecipe dello stato dell’ambiente e del territorio; favorire la conoscenza delle attività della protezione civile come strumenti utili alla sicurezza non solo dell’ambiente, ma anche soprattutto del cittadino; agevolare la crescita dei livelli di responsabilità locale attraverso la conoscenza e la diffusione dei piani di protezione civili locali; sviluppare una cultura volta alla sicurezza in termini di resilienza per contribuire all’attività di prevenzione dei rischi;

– la A.S.D. PALLACANESTRO GIROMONDO SPOLETO con ‘GIROMONDO CAMPUS 2024’ (5 – 12 anni) dal 10 giugno al 12 luglio attività motoria sotto la guida di esperti delle varie discipline (minibasket, ping pong, tiro con l’arco, judo), attività all’aperto, percorsi naturalistici, visite guidate, gite, laboratori del sapere e del saper fare (es. laboratorio della panificazione con i grani antichi, laboratorio della pasta con farina biologica, laboratorio dell’orto in vaso, laboratorio musicale).