Al via i campus estivi della Bacigalupo

Appuntamento per i più piccoli alla “Bombonera” di Morgnano

(DMN) Spoleto – prendono il via questa mattina, 13 giugno, al campo sportivo “Don Andrea Petruccioli” di Morgnano – per tutti la “Bombonera” – i campus estivi organizzati dalla S.S.D. Bacigalupo ,centro calcistico di base e settore giovanile, dedicato alla memoria dello storico presidente Gianfranco Scardabozzi, affiliata con A.C. Perugia Football Academy. Tante attività per i bambini dai 5 ai 12 anni ,dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13. Tutte le informazioni nella locandina: