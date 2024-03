Al via gli interventi di potatura e spazzamento in viale Trento e Trieste

In programma da giovedì 21 a lunedì 25 marzo. Previsti divieti di sosta per eseguire i lavori



É in programma nei prossimi giorni la potatura e lo spazzamento in viale Trento e Trieste. A partire da giovedì 21 e fino a lunedì 25 marzo verranno effettuati gli interventi di contenimento delle chiome degli alberi (farnie piramidali) a forma colonnare.

Durante i lavori che, ad esclusione di domenica 24 marzo, interesseranno entrambi i lati del Viale sia la mattina che il pomeriggio, è previsto il divieto di sosta delle auto dalle ore 7.00 alle ore 18.00 per consentire ai mezzi di cantiere di eseguire i lavori.

Nello specifico giovedì 21 marzo l’intervento interesserà il lato destro di viale Trento e Trieste (direzione di marcia Piazza Polvani – Largo Jones), nel tratto compreso tra via Brigata Garibaldi e largo Melvin Jones, mentre venerdì 22 il tratto interessato dai lavori di potatura e spazzamento sarà quello tra Piazza Polvani e via Brigata.

Sabato 23 marzo, secondo la direzione di marcia Largo Melvin Jones – Piazza Polvani, l’intervento riguarderà il lato destro nel tratto tra Largo Melvin Jones e via Fratelli Cervi, mentre lunedì 25 marzo, sempre relativamente al lato destro nella direzione di marcia Largo Melvin Jones – Piazza Polvani, l’ultimo tratto su cui si interverrà sarà quello tra via Fratelli Cervi e Piazza Polvani.

L’organizzazione dei lavori prevede la potatura delle chiome e il successivo spazzamento, con la pulizia sia del tratto di strada interessata che del marciapiede.