Al via gli appuntamenti di Spoleto Spring. 14, 25, 28 aprile e 4 maggio

Continua la promozione delle aziende agricole del territorio riunite nell’ATS ‘Terre del Ducato di Spoleto’ di cui il Comune di Spoleto è capofila, nell’ambito del progetto finanziato dal Gal Valle Umbra e Sibillini finanziato con il Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020

Dopo la collaborazione con dodici ristoranti del territorio spoletino, la partecipazione al Giardino del Festival durante l’ultima edizione del Festival dei Due Mondi, l’organizzazione di convegni, mostre mercato a km0 e la partecipazione ai mercati settimanali della Città, è la volta di Spoleto Spring, una nuova iniziativa per promuovere i prodotti delle aziende dell’Ats inserita nel calendario di ‘Accade in Primavera a Spoleto’, il cartellone degli eventi organizzati dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni della città.

Quattro gli appuntamenti in programma domenica 14, giovedì 25 e domenica 28 aprile e sabato 4 maggio.

Legumi, farine, olio, vino, marmellate, salumi, carni, ortaggi, zafferano, formaggi e tante altre specialità del territorio verranno offerte gratuitamente a cittadini e turisti. In piazza della Libertà l’iniziativa è prevista domenica 14 e giovedì 25 aprile dalle ore 16.00 e domenica 28 aprile dalle ore 10.30. Sabato 4 maggio l’appuntamento sarà invece in piazza Garibaldi dalle ore 16.00.

Nel corso delle giornate di promozione saranno organizzati in Corso Mazzini momenti di animazione musicale, concerti itineranti per pianoforte e violino, danza aerea, bolle di sapone e trampolieri a cura della Compagnia A.C.S.D. Accademia Creativa.

Domenica 14 alle ore 17.30 e domenica 28 aprile alle ore 11.00 sarà la volta di ‘Note di Strada’, un concerto itinerante per pianoforte e violino che si terrà a Corso Mazzini: dalla classica riadattata in sonorità contemporanee, a vere e proprie musiche improvvisate, dai ritmi della musica folk irlandese a brani di Chopin, dal rock travolgente di Jerry Lee Lewis ad atmosfere da sogno.

Giovedì 25 aprile e sabato 4 maggio, sempre a Corso Mazzini ma alle ore 17.30 è in programma ‘Alice in the Wonderland’, uno spettacolo itinerante di danza aerea, bolle di sapone e trampoli a molla con i personaggi di ‘Alice nel paese delle meraviglie’ in stile steampunk.

Nelle tre giornate di aprile verranno organizzate anche iniziative in bicicletta, a cura della Associazione SSD Spoleto Norcia srl, con partenza e ritorno dal Terminal Le Mattonelle. Ciascuna escursione sarà per un numero massimo di 20 persone, alle quali verrà offerto un omaggio dei prodotti tipici delle Terre del Ducato di Spoleto.

Domenica 14 e 28 aprile, dalle ore 16.00 alle 19.00 (ritrovo previsto alle ore 15.30) è in programma una pedalata lungo il percorso della vecchia Ferrovia Spoleto-Norcia fino a Caprareccia (il 14 aprile al ritorno ci sarà una breve sosta in piazza della Libertà). I costi di partecipazione a persona sono di € 15 per il nolo di una bici muscolare o € 25 per la e-bike.

Giovedì 25 aprile (ritrovo previsto alle ore 9.00) si partirà alle ore 9.30 per tornare verso le ore 13.00 sul percorso della pista ciclabile Spoleto-Assisi fino a Campello sul Clitunno con visita al Tempietto. I costi di partecipazione a persona sono di € 20 per il nolo di una bici muscolare o € 30 per la e-bike.

Per prenotazioni e informazioni è possibile scrivere a bikerental@laspoletonorciainmtb.it o contattare il Bike Terminal Le Mattonelle al numero +39 3792538423 (i costi includono il servizio di nolo bici, la guida e nella giornata del 25 aprile anche la visita al Tempietto sul Clitunno).

In programma, durante le iniziative di Spoleto Spring, anche le visite guidate organizzate da Sistema Museo per conoscere la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo (Uno scrigno di antiche pitture – sabato ore 11.00), la Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto (La Rocca: una fortezza, un carcere, un simbolo – sabato e domenica ore 15.30), il Museo del Tessuto e del Costume (Racconti in… tessuti – sabato ore 18.00), il Tempietto sul Clitunno (Un monumento che affascina da secoli – sabato ore 17.00), la Casa Romana (Una domus da sogno – domenica ore 15.00) e Palazzo Collicola (Una nobile passeggiata – domenica ore 17.00).

Tariffe e modalità di acquisto Intero € 5,00 | Ridotto € 4,00 per i possessori della Spoleto Card e dai 7 ai 17 anni | Gratuito fino a 6 anni Previo acquisto della Spoleto Card o del biglietto di ingresso al museo, dove previsto.

Per informazioni e prenotazioni: