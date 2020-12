Al via, all’ospedale di Spoleto, la campagna di vaccinazione anti Covid

La prima vaccinata in Umbria è la dottoressa Michela Cardamone

27 dicembre 2020. Una data storica tanto attesa dall’umanità che rappresenta il punto di rinascita, ripartenza, ritorno progressivo alla normalità dopo i lunghi e drammatici mesi di emergenza pandemica.

Anche nella nostra regione ha preso il via la campagna di vaccinazione anticovid con l’arrrivo delle prime 85 dosi del vaccino prodotto da Pfizer Biontech.

Il grande lavoro di squadra di Esercito e Forze dell’Ordine in arrivo dalla Capitale, ha consegnato questa mattina, alle ore 7.50, le dosi al magazzino farmaceutico dell’ospedale di Perugia. Dopo i controlli di conformità, il prezioso carico è partito alla volta dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto dell’Azienda Usl Umbria 2 scelto dalla Regione dell’Umbria per l’avvio del Vaccine Day.

Sul posto, dalle prime ore del mattino, i vertici aziendali della Usl Umbria 2, il commissario straordinario Massimo De Fino, il direttore sanitario Camillo Giammartino e la responsabile del presidio ospedaliero di Spoleto Orietta Rossi che hanno coordinato l’organizzazione della seduta vaccinale, eseguita nel servizio trasfusionale del “San Matteo degli Infermi”.

La primula è l’immagine di questa giornata, un simbolo scelto per la campagna nazionale dall’architetto Stefano Boeri come segno di “serenità e rigenerazione. Se il virus ci ha chiuso negli ospedali e nelle case – ha spiegato l’architetto – il vaccino ci riporterà finalmente a contatto con la vita sociale e con la natura che ci circonda. Vaccinarsi sarà dunque un passo di fiducia nel futuro, responsabilità civile e di amore verso gli altri”.

IL PROGRAMMA – La Regione Umbria ha reso noto che sono complessivamente 85 i soggetti che saranno vaccinati: venti componenti dei quattro team vaccinali, operatori dell’ospedale di Spoleto e delle aziende sanitarie ed ospedaliere dell’Umbria e una quindicina di ospiti dell’Rsa “Santa Margherita” di Perugia. Alle ore 10 in punto ha avuto inizio l’attività vaccinale. Il momento tanto atteso.

La prima vaccinata in Umbria è la dottoressa Michela Cardamone, del team vaccinale dell’Azienda Usl Umbria 1.

Come da programma, i primi ad essere vaccinati sono stato gli operatori del team vaccinale della Usl Umbria 1 che, subito dopo, sono partiti alla volta di Perugia per somministrare le dosi ad una quindicina di ospiti della residenza per anziani “S. Margherita”. il convoglio è partito per il capoluogo regionale alle 10.30 circa.

Al servizio Trasfusionale di Spoleto, nel frattempo, sono stati vaccinati i team dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dell’Azienda Ospedaliera di Terni e dell’Azienda Usl Umbria 2 Spoleto. Alle 11.3O è iniziata la vaccinazione degli operatori sanitari individuati dalle quattro Aziende dell’Umbria. Alle ore 12 le dosi vaccinali sono arrivate a Perugia e sono state consegnate ai responsabili della rsa “Santa Margherita” per la somministrazione agli ospiti della struttura.

Nel punto stampa allestito dall’Azienda Usl Umbria 2 nel piazzale antistante l’ingresso del “San Matteo degli Infermi” i commissari straordinari e i direttori sanitari delle quattro aziende dell’Umbria hanno incontrato gli operatori dell’informazione per un primo commento sul positivo avvio della campagna vaccinale. In Umbria, grazie anche al lavoro di sensibilizzazione condotto capillarmente dall’assessorato regionale, dalla task force umbra e delle direzioni aziendali, si prevede un’altissima adesione alla campagna di vaccinazione da parte degli operatori sanitari. “In soli due giorni – ha reso noto il commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino – sono state già registrate nel programma di vaccinazione 7000 adesioni, oltre il 60% delle richieste inviate dalla Regione Umbria”.