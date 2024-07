Al via Accade d’estate a Spoleto 2024

Al via l’edizione 2024 di Accade d’estate a Spoleto. Il cartellone di eventi organizzato dal Comune di Spoleto insieme alle associazioni, istituzioni culturali cittadine e operatori dello spettacolo, che ci accompagnerà nel periodo estivo fino a domenica 22 settembre, inizierà oggi martedì 16 luglio.

Il primo appuntamento è in programma questa sera alle ore 21.00 in Piazza Garibaldi che farà da cornice ad un concerto di bande musicali con oltre 90 elementi. La Banda Musicale Città di Spoleto si esibirà infatti con la European Touring Band – Florida proponendo un repertorio che andrà da American Riversongs e Danzas Cubanas a Tedeum, da The Stars and Stripes Forever ad Arioso di Bach, da Star Trek a Italian Holiday e Panis Angelicus, fino all’inno italiano e statunitense (The Star-Spangled Banner). Il concerto è ad ingresso libero.

Sempre al San Nicolò, ma giovedì 18 luglio alle ore 21.30, è in programma il recital “Il mio cuore è con Cesare” tratto dal Giulio Cesare di William Shakespeare, spettacolo prodotto da Khora.teatro con Alessandro Preziosi e musiche originali scritte da Giacomo Vezzani ed eseguite dal vivo dal flautista Massimo Mercelli e la violoncellista Cecilia Berioli (direttrice artistica dell’Umbria Ensemble), con l’ausilio di elettronica live curata dallo stesso Vezzani (prevendite su www.ticketone.it e www.ticketitalia.it ).

Dal 19 al 21 luglio Spoleto ospiterà il Virus Power Civs 2024, Campionato italiano ed europeo di velocità in salita sulle curve di Forca di Cerro. L’evento, organizzato dal Moto Club Spoleto, è di grande rilevanza per gli appassionati di motociclismo e si distingue come una delle tappe più impegnative del rinomato Civs.

Doppio appuntamento sabato 20 luglio a Monteluco, organizzato dalla Proloco di Monteluco e dall’Associazione Dilettarti. Alle ore 17.00 si terrà il Concerto estivo di musica classica con Susannah Stewart, Paige Short e Jill Muti e musiche di Philippe Gaubert, Edvard Grieg, Ottorino Respighi, Léo Delibes, Astor Piazzolla, Margaret Bonds e musicals americani (I could have danced all night; The man I love; A wonderful guy; Do Do Do; Oh, lady be good; Fascinating thythm).

Alle ore 21.30 è in programma la conferenza pubblica di astronomia ”L’ultima orbita, viaggio intorno a Saturno” dell’astrofisico Fabrizio Vitali, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. La conferenza, che si terrà all’ingresso del Bosco Sacro, sarà l’occasione per conoscere il pianeta Saturno grazie al racconto di Vitali e attraverso la proiezione di immagini fornite direttamente dalla Nasa.