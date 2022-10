Al via a Spoleto il Mondiale E-Bike Enduro

Pochissime ore al Gp Monini

Mancano davvero pochissime ore al via del Gp Monini di Spoleto valido per l’Italiano e il Mondiale E-Bike Enduro, a descriverci il tracciato ci ha pensato Stefano Pagliacci, membro del Moto Club Spoleto che, in collaborazione con il 2010 Gravity Team ha organizzato l’evento – Sarà una gara molto selettiva – ha spiegato Pagliacci – il percorso si snoda su 18 km totali, da percorrere due volte, le prove speciali saranno tre, la prima di 1250 metri chiamata DH-K-DH sarà una gravity pura, la seconda prova, la Marathon, sulla lunghezza di 1750 metri, è composta per due terzi da discesa e il rimanente percorso da una salita molto tecnica, l’ultima prova speciale, la Pierlo, sarà ancora una gravity pura di 2750 metri, il giro di 18 km come detto conta su un dislivello positivo di 1000 metri – tanti i riders al via come ci spiega Pagliacci – Su tutti menzioniamo Francesco “Frenkie” Petrucci, fratello di Danilo (pilota MotoGp) e leader delle classifiche Italiane e Mondiali, sarà presente anche Tommaso Bianchetti, primo della categoria junior e, saranno senza dubbio protagonisti, anche alcuni ciclisti tesserati del Moto Club Spoleto, su tutti Francesco Armino e Paolo Cambiotti – Ci aspetta dunque un grande week end di gare sui percorsi spoletini del Mondiale E-Bike Enduro, con tanti tesserati del Moto Club Spoleto a darsi battaglia lungo le salite e le discese disegnate dagli organizzatori, tra loro figurano iscritti alla competizione Paolo Quondam, Francesco Peroni, Alessandro Pagliacci, Marco Nizzi, Fabio Carissimi, Daniele Fumini, Gianluca Pioli e suo figlio Francesco che correrà nella under 14! Da sabato 15 ottobre inizia lo spettacolo a Spoleto, con una notturna aperta a tutti e gli spettacoli in centro città, domenica 16 ottobre, la gara!