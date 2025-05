Al via a Spoleto il Congresso Lions Distretto 108 L

Arriveranno in oltre 400, in rappresentanza dei club sparsi nelle tre regioni del Distretto 108 L, Lazio Umbria, Sardegna, al 66’ Congresso di Primavera che quest’anno ha scelto Spoleto quale sede ideale per celebrare l’annuale incontro utile a fare il consuntivo delle attività svolte nel corso degli ultimi dodici mesi.

I lavori congressuali che si apriranno ufficialmente sabato mattina con il tocco della campana, gli onori alle bandiere ed i saluti del sindaco di Spoleto dott. Andrea Sisti e del presidente del club cittadino avv. Massimo Sabatini e delle autorità lionistiche. Dopo di chè Il Governatore del Distretto 108 L Salvatore Ianni’

esporrà le attività portate avanti nella corrente annata lionistica e le iniziative svolte dai club nelle varie comunità. Interverranno anche il Past Governatore Michele Martella, il primo Vice Governatore Graziella Puddu, che guiderà il distretto nella prossima annata, ed il secondo vice Luigi Capezzone.

I delegati intervenuti in rappresentanza dei rispettivi clubs procederanno poi anche all’elezione del Vice Governatore che sarà la guida del Distretto 108 L nel 2027.

I lavori si svolgeranno all’Albornoz Palace Hotel, ma non mancheranno altri intrattenimenti e momenti ufficiali, in altri luoghi significativi della città fra cui venerdì pomeriggio alle ore 16,00 la deposizione di una corona al monumento ai Caduti in Viale Matteotti con picchetto armato del 2° Regimento Granatieri di Sardegna e domenica mattina la visita guidata di Spoleto. E’ previsto anche un momento di commemorazione del Gen. Franco Fuduli, stimato socio del club spoletino ed indimenticato apprezzato Governatore del Distretto 108 L, prematuramente scomparso insieme alla consorte Maria Grazia, proprio al rientro dal congresso internazionale lions al termine della sua annata da governatore nel 2012.

Immagine di archivio Due Mondi News