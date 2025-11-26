Al termine di un match “drammatico” la Ducato Futsal tiene aperto il discorso qualificazione

Rivo Subasio: Fiorucci, Grelli, Arcaleni, Becchetti, Pignetti, Tabai, Bolletta, Iljazi, Lahmidi, Falcinelli, Amico, Belia, Giorgetti, Cimarelli. All. Cistellini (squal.)

Ducato Futsal Spoleto: Ceccarelli, Baratta, Rosi, Vitinho, Vasilache, Cocco, Paloni, De Moraes, Giusti, Tanabe, Del Gallo, Tacchilei, Paolino. All. De Moraes

Arbitri: Mirri di Perugia e Liti di Terni (De Pascalis di Perugia)

Primo tempo (1-0): 15’34” Pignetti

Secondo tempo (4-3): 2’56” Belia, 4’17” Pignetti, 5’49” Tabai (rig.), 13’47” Paloni, 17’33” De Moraes, 17’47” Cocco

Note: espulsi Rosi a 5’49” s.t. per fallo di mano ad evitare una chiara occasione da gol e Belia a 9’44” s.t. per doppia ammonizione

Una Ducato, che sembrava sprofondata all’inferno, segna tre gol negli ultimi sei minuti a riapre totalmente il discorso qualificazione per la finale di Coppa. De Moraes perde Botteghin, ma recupera Cocco. Nella Bomobera di Rivotorto, il match inizia a buoni ritmi con le due squadre impegnate a soffocare le iniziative avversarie. In fase conclusiva meglio i padroni di casa, che pizzicano i legni di Ceccarelli con Arcaleni e Lahmidi. Nonostante il campo di piccole proporzioni lo sfavorisca, Tanabe si mette in luce, ma anche in questo caso la traversa dice di no. Dopo un’eccezionale parata di Ceccarelli su Becchetti, ancora una traversa alta per la Rivo con Lahmidi. Vantaggio Rivo con schema di punizione che trova Pignetti tutto solo sul secondo palo. Reazione Ducato, ma Fiorucci para su Paloni e poi su Tacchilei. Prima dell’intervallo bella azione della Rivo, ma Pignetti la spreca.

Nella ripresa parte decisamente meglio la Rivo: Ceccarelli è ottimo su Pignetti, poi, dopo l’infortunio di Vasilache (da capire l’entità della noia muscolare che gli ha impedito di rientrare in campo), la Ducato è vittima di cinque minuti terribili. Un tiro deviato di Belia vale il 2-0; poi, dopo l’ennesimo palo esterno dei padroni di casa, arriva il 3-0 di Pignetti che sfrutta a dovere una palla persa dagli spoletini. Ma il peggio deve venire perché, sull’ennesima scorribanda locale, Rosi respinge di mano in area in tuffo nel tentativo di respingere un tiro a colpo sicuro: espulsione del capitano della Ducato e rigore realizzato da Tabai. Il match sembra indirizzato e una prima svolta arriva a cavallo del 10’: ripartenza ospite, Belia, già ammonito, scivola su una chiazza di sudore e intercetta la palla con la mano; gli arbitri optano per la doppia ammonizione. In superiorità numerica la Ducato gioca non benissimo, ma è anche sfortunata, visto che la traversa interna dice di no a Tacchilei. La Rivo cala vistosamente di intensità e la Ducato trova la rete con Paloni appostato sul secondo palo. Gli spoletini non si accontentano e trovano un terribile uno-due con un bel sinistro di De Moraes, al termine di una splendida azione personale, e con l’indomito Cocco. Sul 4-3 la Rivo è scossa e potrebbe anche subire il 4-4, ma l’occasione più grande è per i padroni di casa, ma, sul gran tiro di Pignetti, vola Messi a chiudere i discorsi, almeno per questo match di andata. Ritorno il 10 dicembre al PalaRota e tutto è in ballo.