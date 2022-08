Al Teatro romano di Spoleto una serata dedicata alla cucina etrusca

Sabato 3 settembre alle ore 21

Sabato 3 settembre alle ore 21 al Teatro romano di Spoleto sarà presentato il libro “A tavola con gli Etruschi. Viaggio alla scoperta dei Rasenna attraverso il loro rapporto con il cibo” di Giorgio Franchetti (ed. Efesto). Seguiranno degustazioni di pietanze “all’etrusca” elaborate dall’archeocuoca Cristina Conte, che ha collaborato al libro curando la sezione delle ricette, e di vino “etrusco” prodotto da Francesco Mondini, in anfora sotterrata, processo che gli è valso un premio dell’UNESCO.

L’evento sarà introdotto da Silvia Casciarri, direttrice del Museo archeologico nazionale di Spoleto- Teatro romano e dell’Area archeologica di Carsulae.

Il saggio di Franchetti indaga il mondo degli antichissimi Rasenna per osservarli da un punto di vista inedito, quello dell’alimentazione. L’autore ha preso in considerazione raffigurazioni funerarie, fonti antiche che descrivono cibi e paesaggi, oggetti deposti nei corredi all’interno delle tombe, reperti organici rinvenuti in contesti abitativi e funerari. Ne scaturisce una rilettura dell’evoluzione dell’immagine del banchetto, partendo dalle tombe più antiche e arrivando fino alla dominazione romana.

Ingresso ordinario al museo. Evento e degustazioni gratuite con prenotazione fortemente consigliata a drm-umb.spoleto@cultura.gov.it oppure redazione@edizioniefesto.it