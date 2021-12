Al Teatro Nuovo Menotti il Concerto dell’Immacolata Gran Gala Avis

Mercoledì 8 dicembre, ore 17.00

Tutto pronto per il tradizionale Concerto dell’Immacolata – Gran Gala AVIS, tenuto dalla Banda Città di Spoleto, mercoledì 8 dicembre alle ore 17.00 presso il Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” di Spoleto.

Dopo la sospensione nell’anno 2020 a causa della pandemia, riprende un appuntamento irrinunciabile per la città, per vivere piacevoli momenti di svago, di solidarietà e di ricorrenze.

Tra il primo e il secondo tempo del concerto, con musiche e brani dedicati anche alla commemorazione del 1° centenario del Milite Ignoto, verranno consegnate le benemerenze a quegli avisini meritevoli che hanno superato le cinquanta donazioni di sangue.

Saranno le massime autorità cittadine e non, Sindaco in testa, a fissare le spille d’oro di vario ordine e grado al bavero degli “eroici” donatori che, per cinquanta volte e più, hanno allungato il braccio per donare una parte della propria vita a favore dei bisognosi.

I premiati con la spilla d’oro per aver raggiunto le 50 donazioni saranno 37 e, tra costoro, ci sono 4 donne; con 75 donazioni riceveranno la spilla d’oro con rubino 10 premiati e, dulcis in fundo, 3 “giovani” avisini, con ben 100 donazioni, riceveranno la spilla d’oro con smeraldo.

Verrà poi assegnato il Premio AVIStar, un pregevole riconoscimento riservato a chi, nel corso degli anni, si è distinto esaltando i valori umani e solidaristici legati alla donazione del sangue ed ha aiutato in maniera significativa la prestigiosa Associazione.

Ancora una volta sarà appunto la Banda Città di Spoleto ad allietare il pomeriggio, con brani musicali conosciutissimi, che quest’anno saranno integrati alla volta della commemorazione del Milite Ignoto, con la partecipazione dell’attore Stefano de Majo che narrerà la vicenda storica sottolineata da momenti musicali che ripropongono un “pout pourri” di canzoni risorgimentali, la “Leggenda del Piave” e la “Marcia Reale”.

La seconda parte del concerto sarà all’insegna di brani sinfonici leggeri.

I bravissimi maestri saranno guidati dal direttore spoletino M° Angelo Silvio Rosati.

L’ingresso al Teatro sarà gratuito ed aperto a tutti i cittadini, previa prenotazione (presso la sede AVIS di Spoleto). In ogni caso, ai fini del decreto legge n. 105/2021 di cui alla normativa Covid-19 per l’esercizio in sicurezza delle attività sociali, per l’accesso gli spettatori dovranno indossare la mascherina ed essere in possesso della certificazione verde (Green Pass) da mostrare all’entrata.