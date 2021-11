Al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti in scena “Il Segreto Della Gioconda”, Opéra Comique in quattro quadri

3 dicembre, ore 20.30

Andrà in scena Teatro Nuovo di Spoleto il 3 dicembre alle ore 20.30 la nuovissima opera-musical comica in quattro quadri Il Segreto della Gioconda. Questa novità assoluta di OperaExtravaganza si snoda attraverso uno stravagante incontro di personaggi storici di primo piano, come Napoleone, Pio VII, Elisa Bonaparte e il compositore Niccolò Paganini, tutti intrecciati e mossi da un fatale equivoco. Come Opéra Comique coniuga la levità dell’operetta con il rigore storico degli eventi in esso contenuti, che si sviluppano tutti lungo la via Francigena, iniziando a Vetralla, continuando a Lucca, e finendo a Besançon. Il Segreto della Gioconda è frutto di una felice collaborazione fra la librettista calabrese Monica Sanfilippo e il compositore romano Luigi De Filippi, trovando il tempo necessario, durante il lock-down per un’impresa complessa come è la scrittura di una opera lirica con 9 solisti, coro, balletto e orchestra. Nella produzione di OperaExtravaganza, ormai collaudata compagnia operistica, spiccano giovani cantanti come la soprano siciliana Silvia Caliò nel ruolo della Gioconda e Elisabetta Braga nel ruolo di Elisa Bonaparte Baciocchi. Stefano Osbat farà la parte di Napoleone Bonaparte, Giacomo Balla è Papa Pio VII e Paolo Ciavarelli il virtuoso del violino Niccolò Paganini. Altri interpreti sono Stefano Gentili (Comandante Lafont), Valerio Pagano (Endimione), Susanna Ohtonen (Venere) e Attilio Sanna (Cupido). L’orchestra Ensemble del Tritono viene per l’occasione diretto dal compositore Luigi De Filippi. Scene e costumi dal laboratorio di OperaExtravaganza.