Al Premio ‘Il poeta ebbro’ la carezza dei poeti spoletini

Successo per la terza edizione del riconoscimento fondato dalla scrittrice romana Anna Manna

Nella splendida cornice dell’Hotel dei Duchi si è svolta la Cerimonia di premiazione

dell’importante Premio IL POETA EBBRO, fondato dalla scrittrice romana Anna Manna. Alla terza edizione, il Premio ha brillato per i contenuti ed i messaggi dei personaggi che hanno preso parte sia come premiati sia come giurati all’Evento .

A ROBERTA BIZZARRI il PREMIO DALL’UMBRIA CON AMORE!

La nuovissima Sezione Dall’Umbria con amore intende portare a visibilità internazionale un artista del territorio che ha conservato caratteristiche espressive di tradizioni antiche. Roberta Bizzarri pittrice umbra conserva e propone catatteristiche espressive della tradizione umbra.

Conduzione vivace ma misurata, lo stile del Premio, innovativo ma ancorato alle regole classiche del bello stile italiano, ha lanciato un bellissimo messaggio di dialogo e confronto culturale. Il Premio, che avrà la sua conclusione nell’edizione

autunnale a Roma , ha puntato soprattutto sulla nuova Sezione letteraria che ha portato a Spoleto nomi prestigiosi nella giuria e nei premiati.

La Giuria della nuova sezione è tutta aquilana! Il poeta, scrittore e giornalista aquilano Mario Narducci è presidente della Giuria di questa nuova sezione, attorniato da Liliana Biondi, scrittrice e donna di cultura di grande spessore e significative iniziative culturali che trattano la figura femminile nel mondo dell’espressione letteraria, Goffredo Palmerini scrittore e giornalista noto a livello internazionale e la pluripremiata poetessa Clara Di Stefano. Mario Narducci ha salutato all’Hotel dei Duchi le scelte della Giuria attraverso premiati di grande significato e di rilevanza nel mondo della cultura. Personaggio dell’anno è stata proclamata la studiosa , giornalista e sociologa TIZIANA GRASSI che ha donato ai presenti un discorso di grande impatto e profondità, sulla scia dei suoi studi e delle sue pubblicazioni che mirano all’analisi dei fenomeni migratori in una visione mai faziosa, sempre al di sopra di ogni strumentalizzazione. Discorso di pace , invito alla consapevolezza ed alla maturità nell’analisi dei fenomeni sociali.

Momento centrale dell’Evento l’intervento dell’Ambasciatore GAETANO CORTESE, PREMIO SPECIALE per la CULTURA: Per essere fondatore e curatore, dal 2000 ad oggi, della Collana di libri dell’Editore Carlo Colombo dedicata alla valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico delle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero.

Al Prof. GIUSEPPE NICOLO’ BRANCATO l’ambito riconoscimento PREMIO LEONARDO per il suo libro sulle favole di Leonardo, vero gioiello di cultura, che testimoniano il suo grande e pregevole impegno di epigrafista. Il libro è stato presentato a Roma nella primavera alla Biblioteca Vallicelliana.

Sezione POESIA E PITTURA

La Giuria, composta da Eugenia Serafini (Presidente), Anna Manna, Sandro Costanzi, Alessandro Clementi, in questa edizione ha deliberato di assegnare Premi Speciali fuori concorso agli artisti che negli anni si sono ispirati, o hanno dedicato le loro opere, alle poesie d’amore della poetessa Anna Manna, fondatrice del Premio “Il Poeta ebbro”. Le poesie cui sono state ispirate le opere artistiche sono pubblicate nel volume “Ebbrezze d’amore, dolcezze e furori”, di Anna Manna, Nemapress Edizioni, 2019. Il libro ha vinto il primo premio assoluto per la Poesia edita al Premio Internazionale “Città del Galateo” 2020. Di seguito, in ordine alfabetico, gli insigniti del Premio Speciale.

A Spoleto è stata premiata GIOVANNA GUBBIOTTI per il suo quadro Partire da Roma ispirato da una delle poesie di Anna Manna dedicate a Roma. Un riconoscimento speciale alla pittrice EUGENIA SERAFINI, per una sua espressione pittorica legata alla città di Spoleto : ha dipinto la pergamene della poesia di Anna Manna A Spoleto l’Oceano che lo scorso anno alla Galleria Poli d’Arte è stata consegnata ufficialmente alla direttrice amministrativa del Festiva Maria Teresa Bettarini.

Il premiato per la Fotografia è MARIO GIANNINI che ha firmato la copertina del libro di Anna Manna “ Ebbrezze d’amore dolcezze e furori” Nempress edizioni 2019.

Alcune considerazioni di Anna Manna , a caldo, subito dopo il premio :”RINGRAZIO SANDRO COSTANZI ED I POETI DI SPOLETO PER LA DELIZIOSA TESTIMONIANZA POETICA SUL TEMA DELLA TENEREZZA !

IN QUESTO PERIODO DIFFICILISSIMO, DOPO TANTA DISTANZA DA ABBRACCI, SORRISI, STRETTE DI MANO, PROGETTI E SPERANZE….RTROVARE IL CALORE E L’APPLAUSO è STATO COMMOVENTE.

NELLA SPLENDIDA CORNICE DELL’HOTEL DEI DUCHI A SPOLETO, CON LA LORO ACCOGLIENZA RAFFINATA E CORDIALE, NELLA MAGICA ATMOSFERA DEL FESTIVAL DEI DUE MONDI, CI SIAMO TROVATI TUTTI DI NUOVO A CASA. ANCHE QUELLI CHE A SPOLETO NON ERANO MAI VENUTI. PERCHE’ LA CASA è DOVE TI SENTI FELICE.

LA GIRANDOLA DI POESIE SULLA TENEREZZA CI RESTERA’ NEL CUORE.

ABBIAMO RETTO senza commuoverci ALLA CERIMONIA UFFICIALE, AI DISCORSI E PERSONALITA’ IMPORTANTI, AI PROGETTI, ALLE SPERANZE……MA ALLA FINE…………………………..

I POETI DI SPOLETO HANNO VINTO!

LA TENEREZZA A DIGIUNO…………UBRIACA!

E DA TROPPO TEMPO ERAVAMO DIGIUNI DI POESIA DAL VIVO.

CON GRAZIA, NOSTALGIA, IRONIA, LA TENEREZZA CI HA PRESO PER MANO E CI HA DONATO DI NUOVO L’EBBREZZA.

QUALE CONCLUSIONE MIGLIORE PER IL PREMIO IL POETA EBBRO? “

La voce dei poeti di Spoleto è scesa sul Premio come una carezza, a dare ristoro dal vento caldissimo di agosto, a sollevare dubbi, incertezze, paure per il momento difficicile.

Vale un discorso, un progetto culturale, un impegno : è una carezza che unisce Roma , L’Aquila , Spoleto : E’ UNA CAREZZA ITALIANA!

A breve, entro settembre, sarà reso pubblico il Bando di concorso per il prossimo premio del 2021.