Al Parco di Villa Redenta la 22esima Festa del Volontariato

Dal 25 al 29 agosto 2022 torna l’evento dedicato alla solidarietà con stand, musica, animazioni per bambini e buon cibo

Il Parco di Villa Redenta a Spoleto torna ad ospitare la Festa del Volontariato, evento tra musica, animazioni per bambini, dibattiti e ovviamente buon cibo. L’appuntamento è da giovedì 25 a lunedì 29 agosto 2022, ogni giorno a partire dalle 16,30, sempre con ingresso gratuito.

La manifestazione è organizzata, da ben 22 anni, dalle associazioni MilleMani inSIemeVola e Movimento Rangers con l’obiettivo primario di promuovere la cultura della solidarietà e offrire uno spazio alle associazioni del territorio per farsi conoscere e fare rete tra loro, in un contesto di festa rivolto a tutte le fasce d’età, famiglie in primis. Questo grazie agli stand delle associazioni, a giornate a tema ma anche a spettacoli, concerti e attività per più piccoli. Ogni giorno, poi, sarà possibile partecipare al “gioco della scatola” e degustare piadine, panini, frittelle, zeppole e non solo.

Si inizierà giovedì 25 agosto con la cena sotto le stelle alle ore 20 (prenotazioni ed informazioni al numero 339.1640937), che inaugurerà l’edizione 2022 della Festa del volontariato. Nel pomeriggio, però, è prevista un’anticipazione: dalle 17, infatti, animazione per bambini e ragazzi a cura del Movimento Rangers.

La manifestazione entrerà nel vivo venerdì 26 agosto, con l’apertura degli stand a partire dalle 16,30. Dalle 17, per i bambini, workshop dello spettacolo “Semi di P@ce” che li vedrà poi protagonisti la stessa sera. Alle 18,30 il dibattito “Il mondo che vorrei”, momento di riflessione con le organizzazioni del territorio che spazierà dai temi delle crisi internazionali in corso a quello che, nel nostro piccolo, ciascuno di noi può fare per rendere il mondo migliore. Alle 20,30 è in programma il musical del Movimento Rangers “Semi di P@ce”, a cui seguirà alle 21,30 l’esibizione del gruppo musicale della Modern music school.

Sabato 27 agosto, dopo l’apertura degli stand alle 16,30 ci sarà dalle 17 l’animazione per bambini e ragazzi a cura del Movimento Rangers. Alle 18,30 il dibattito “Curare è prendersi cura?”. Alle 20,30 baby dance, mentre dalle 21 musica dal vivo con Monica e “La Corrida” (con partecipazione aperta a tutti). Durante la serata saranno estratti anche i biglietti della Lotteria.

Anche domenica 28 agosto il pomeriggio vedrà, dopo l’apertura degli stand alle 16,30, l’animazione per bambini e, alle 18,30, un nuovo momento di riflessione. Questa volta il dibattito sarà incentrato sul tema “Il coraggio delle Idee”. Alle 20,30 ancora baby dance, a cui seguirà la zumba con Jessica. Dalle 21,45 il concerto degli Animakom, Vasco tribute band.

Lunedì 29 agosto la chiusura della Festa del volontariato 2022 con una giornata tutta dedicata ai più piccoli: alle 17 è infatti in programma la caccia al tesoro, mentre dopo la baby dance delle 20,30, alle 21,30 cinema all’aperto e proiezione del diafilm del campo estivo Rangers 2022.