Al PalaRota la Coppa italia e Campionato nazionale giovani karate

  Redazione
  • Ottobre 21, 2025
  • EVENTI
    • Si terrà domenica 26 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al Palazzetto Don Guerrino Rota di Spoleto una manifestazione interamente dedicata al karate realizzata dalla Karate Team Italia & D.A. in collaborazione con il Gruppo Karate Calzola del Maestro Lorenzo Calzola, diretta dai dirigenti della Karate Team italia Maestro Pietro Antonacci (Presidente) e Elsa Epifani (Segreteria), con il patrocinio del Comune di Spoleto e inserita nel palinsesto degli eventi di “Accade d’autunno a Spoleto”.

     

    Sedici le Associazioni Sportive Dilettantistiche partecipanti con atleti dai 5 ai 15 anni, quaranta insegnanti tecnici, dirigenti e ventisei ufficiali di gara provenienti da 9 regioni d’Italia: Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia e Umbria.

     

    Oltre 350 le iscrizioni per un totale di circa 250 presenze effettive di atleti che si affronteranno con “kata”, sequenze di movimenti codificati che rappresentano tecniche di combattimento e “Kumite”, una delle tre componenti fondamentali dell’allenamento nel karate che si pratica con un avversario.

     

     

    A nome dell’Amministrazione desidero ringraziare gli organizzatori per aver scelto la nostra città come sede di questi campionati – ha dichiarato l’assessore Federico Cesarettisiamo onorati di essere la cornice di un evento così prestigioso, che rappresenta per noi un’opportunità per promuovere i valori fondamentali del karate e per accrescere l’interesse verso le arti marziali. Siamo pronti ad accogliere con calore tutti i partecipanti e le loro famiglie, certi che sapranno apprezzare non solo la manifestazione ma anche il contesto meraviglioso della nostra città”.

