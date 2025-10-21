Al PalaRota la Coppa italia e Campionato nazionale giovani karate

Si terrà domenica 26 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al Palazzetto Don Guerrino Rota di Spoleto una manifestazione interamente dedicata al karate realizzata dalla Karate Team Italia & D.A. in collaborazione con il Gruppo Karate Calzola del Maestro Lorenzo Calzola, diretta dai dirigenti della Karate Team italia Maestro Pietro Antonacci (Presidente) e Elsa Epifani (Segreteria), con il patrocinio del Comune di Spoleto e inserita nel palinsesto degli eventi di “Accade d’autunno a Spoleto”.

Sedici le Associazioni Sportive Dilettantistiche partecipanti con atleti dai 5 ai 15 anni, quaranta insegnanti tecnici, dirigenti e ventisei ufficiali di gara provenienti da 9 regioni d’Italia: Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia e Umbria.

Oltre 350 le iscrizioni per un totale di circa 250 presenze effettive di atleti che si affronteranno con “kata”, sequenze di movimenti codificati che rappresentano tecniche di combattimento e “Kumite”, una delle tre componenti fondamentali dell’allenamento nel karate che si pratica con un avversario.

“A nome dell’Amministrazione desidero ringraziare gli organizzatori per aver scelto la nostra città come sede di questi campionati – ha dichiarato l’assessore Federico Cesaretti – siamo onorati di essere la cornice di un evento così prestigioso, che rappresenta per noi un’opportunità per promuovere i valori fondamentali del karate e per accrescere l’interesse verso le arti marziali. Siamo pronti ad accogliere con calore tutti i partecipanti e le loro famiglie, certi che sapranno apprezzare non solo la manifestazione ma anche il contesto meraviglioso della nostra città”.