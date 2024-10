Al MUST arriva M’ammalia 2024, La Settimana dei Mammiferi

Dal 25 al 27 ottobre, il Museo delle Scienze e del Territorio di Spoleto ospita due imperdibili appuntamenti in collaborazione con il CRAS WildUmbria nell’ambito di M’ammalia 2024 – La Settimana dei Mammiferi!, organizzata dall’Associazione Teriologica Italiana.

Sabato 26 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30, è in programma un Incontro per Aspiranti Volontari, dove sarà possibile scoprire come entrare a far parte del team di WildUmbria e contribuire attivamente alla cura degli animali selvatici. Durante l’incontro verranno illustrate le attività quotidiane del CRAS, le tecniche di recupero e riabilitazione degli animali e le modalità per diventare volontari.

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre, dalle 17.00 alle 18.30, sono previste le visite guidate alla Collezione Zoologica del Museo, un’opportunità unica per esplorare la biodiversità locale, con particolare attenzione ai mammiferi del territorio umbro. Gli esperti accompagneranno i partecipanti in un viaggio affascinante tra le specie esposte, svelando curiosità e informazioni preziose sulla fauna selvatica.

Per prenotarsi è possibile scrivere alle email info@mustspoleto.com e info@wildumbria.it o via WhatsApp al numero 3518177005. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati.