Al Mugello prova di forza per il pilota spoletino Cristian Lolli in Moto 3

Campionato Italiano Velocità verso il gran finale, l’umbro quinto assoluto nella generale

Dopo una lunghissima pausa estiva il Campionato Italiano Velocità torna al Mugello per il penultimo round di stagione.

Reduce dalle selezioni per la Red Bull Rookies Cup a Modena, che lo hanno visto chiudere la giornata del giovedi con il secondo tempo (1’16.80), Cristian arriva al Mugello carico di aspettative.

Occhi puntati verso il cielo che non promette niente di buono in questo week end di fine estate. E in effetti il secondo turno di qualifiche, decisivo per lo schieramento in griglia, viene annullato a causa di un temporale che si abbatte sul circuito la mattina del sabato.

L’alfiere del Team Cecchini, su BeOn 450, parte così dalla quarta fila con il tempo registrato in Q1 per una gara bagnata che non gli rende giustizia. Soli 15 gradi per l’aria e 23 per l’asfalto con soli 12 giri da disputare nei quali Cristian #29 battaglia con forza fino a chiudere in undicesima posizione.

Molto meglio in gara 2, asciutta, in cui il sedicenne spoletino riesce a scalare posizioni da subito. Il secondo giro lo vede già ottavo, piazza che difende per qualche lap salvo poi iniziare il gioco dei sorpassi che lo porta a tagliare il traguardo per settimo.

Lolli guadagna così altri punti per la classifica di campionato in cui occupa la quinta posizione assoluta.

Per il gran finale di stagione il CIV dà appuntamento all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola l’8 e 9 ottobre. L’ultimo round sarà aperto al pubblico ma anche visibile in streaming su FedermotoTV. Per i tesserati FMI le gare sono gratuite, inoltre saranno trasmesse anche da Sky Sport MotoGP in differita.