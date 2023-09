Al fianco delle promesse dello Sperimentale la spoletina Vania Ficola e il triestino Valentino Pagliei

‘Moschetta e Grullo’ e ‘La franchezza delle donne’

Teatro Caio Melisso di Spoleto

dall’8 al 10 settembre 2023

In scena da domani – venerdì 8 settembre ore 21.00 (repliche: sabato 9 settembre ore 21.00 e domenica 10 settembre ore 17.00) – al Teatro Caio Melisso di Spoleto due intermezzi napoletani del ‘700: Moschetta e Grullo – musica di Domenico Sarri, eseguito per la prima volta in tempi moderni nell’edizione critica di Claudio Toscani e Antonio Dilella – e La franchezza delle donne – musica di Giuseppe Sellitti e libretto di Tommaso Mariani, eseguito nell’edizione critica di Antonio Dilella.

Prosegue così la 77ma Stagione del Teatro Lirico Sperimentale ‘A. Belli’ di Spoleto e dell’Umbria con la travolgente comicità degli Intermezzi del ‘700, l’attesissimo appuntamento che ormai dal 2015 porta in scena le opere più esilaranti del teatro musicale napoletano, in collaborazione con il Centro Studi Pergolesi dell’Università degli Studi di Milano.

La direzione dell’Ensemble strumentale del Teatro Lirico di Spoleto sarà affidata ancora una volta al maestro napoletano Pierfrancesco Borrelli, mentre la regia e l’allestimento scenico sono di Andrea Stanisci, le luci di Eva Bruno e i costumi di Clelia De Angelis.

Interpreti dello spettacolo e della stagione sono i cantanti risultati vincitori e idonei dei Concorsi 2022 e 2023. In Moschetta e Grullo Aloisia de Nardis e Chiara Guerra saranno Moschetta mentre Marco Gazzini e Dario Sogos saranno Grullo; nella Franchezza delle donne, invece, Elena Antonini e Mariapaola Di Carlo si alterneranno nella parte di Lesbina al fianco di Davide Peroni e Davide Romeo nella parte di Sempronio.

Dopo il conclamato successo dello scorso anno ritornano in scena, a fianco delle promesse dello Sperimentale, Valentino Pagliei e l’attrice spoletina dotata di una comicità spontanea e irresistibile Vania Ficola. «I suoi tempi comici sono perfetti e la sua mimica è adattissima a questi allestimenti farseschi», così il regista Andrea Stanisci, che ha fortemente insistito per riaverla nel cast.

In buca: Anna Conti violino I, Diego Pagliughi violino II, Giada Broz viola, Niccolò Bini violoncello, Maurizio Turriziani contrabbasso. Maestro al cembalo Davor Krkljus.

Maestri collaboratori: Dahyun Kang, Mauro Presazzi, Pablo Salido Pulido, Lorenzo Tomasini e Antonio Vicentini. Personale tecnico, organizzativo e amministrativo dello Sperimentale.

La conferenza di presentazione dello spettacolo si terrà a Spoleto, venerdì 8 settembre alle ore 18.00, presso la Galleria Polid’Arte (ingresso da piazza della Signoria).

I biglietti sono acquistabili sul circuito online https://ticketitalia.com/ oppure recandosi presso le rivendite autorizzate Ticket Italia.

La produzione è resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini e dedicata a Gabriele Donati. Nel foyer del teatro saranno esposte alcune sue fotografie e vestiti di scena della costumista Tita Tegano; si ringraziano la famiglia Donati e il maestro Renato Bruson.

