Al Festival quattro premi della prestigiosa rivista Danza&Danza

«Evocando magistralmente peso e assenza di gravità con leggerezza e vigore, lascia un segno indelebile per compiutezza coreografica, interpretativa e per riflessione tematica»: con questa motivazione la rivista specializzata Danza&Danza ha premiato Friedemann Vogel come miglior coreografo/interprete del 2024 per la sua nuova creazione Die Seele am Faden/Soul Threads presentata al Festival di Spoleto la scorsa estate, nell’ambito dei riconoscimenti assegnati dai critici della testata ogni anno dal 1987. Lo spettacolo di Vogel – star mondiale della danza abitualmente ospite sui palcoscenici del Teatro alla Scala, del Bolshoi di Mosca e del World Ballet Festival di Tokyo – ispirato al teatro delle marionette di Henrich von Kleist e concepito in collaborazione con Thomas Lempertz, è stato tra i più attesi e seguiti della manifestazione, facendo registrare il tutto esaurito per le tre recite nei suggestivi spazi di San Simone.

Il Festival dei Due Mondi conquista due menzioni anche nelle nuove categorie individuate da Danza&Danza nel 2024 per il premio annuale. Fabiana Piccioli riceve il riconoscimento per il migliore disegno luci proprio per lo spettacolo di Friedemann Vogel Die Seele am Faden/Soul Threads. Il premio per le migliori musiche originali va invece a Kim Gordon, iconica chitarrista dei Sonic Youth che ha lavorato al fianco del coreografo Dimitri Chamblas per il suo nuovo spettacolo takemehome, andato in scena al Teatro Romano. «La musica di Gordon diventa performance e si carica di una valenza affermativa e sovversiva», scrive la rivista.

Premiata come interprete anche la danzatrice Alice Raffaelli, sul palco insieme a Liv Ferracchiati per La Morte a Venezia, ultima creazione del regista umbro andata in scena per la prima volta a Spoleto.