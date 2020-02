Al DigiPASS Spoleto un corso di alfabetizzazione digitale in quatto appuntamenti

Si comincia lunedì 2 marzo alle ore 16



Un corso di alfabetizzazione digitale rivolto ai cittadini di tutte le età: è quello che propone il DigiPASS Spoleto, lo spazio pubblico per accompagnare cittadini ed imprese nell’utilizzo di servizi digitali, che ha organizzato quattro appuntamenti pomeridiani per parlare di nuove tecnologie e servizi on line.



lunedì 2 marzo si parte con la conoscenza dei PC, i programmi e le connessioni; lunedì 9 marzo si parlerà di internet e della navigazione;

lunedì 16 marzo sarà la volta degli smarphone e dei tablet per concludere lunedì 23 marzo con una lezione sulle APP, lo SPID e i servizi on line della pubblica amministrazione

Tutti gli incontri si terranno alle ore 16 al Digipass Spoleto, in via Busetti 28 (accanto allo Sportello del Cittadino).Il percorso fa parte del progetto “#GEMMA il sapere è prezioso” finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito del programma #OpenUmbria con le risorse del POR-FSE 2014-2020Per iscrizioni ed informazioni 0743.218152.