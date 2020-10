Al Comune di Spoleto 220.000 Euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

De Augustinis: “colma una carenza di risorse che, negli anni, stava diventando insostenibile per quei cittadini che erano in attesa dei contributi”

Assegnati al Comune di Spoleto i contributi per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Ammonta a circa 220.000 euro (€ 219.846,25) il finanziamento che la Regione Umbria, con deliberazione n° 850 del 23 settembre scorso, ha previsto per l’anno 2020, risorse che serviranno a garantire la copertura economica ai privati che sono in graduatoria dopo aver presentato la domanda e le relative pratiche per gli interventi.

Il finanziamento, che in origine il Ministero delle Infrastrutture ha assegnato alla Regione Umbria, permetterà agli uffici comunali di lavorare le 55 pratiche ancora in graduatoria e riferite ai lavori effettuati dai privati tra il 2018 e il 2020.