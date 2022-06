Al 65° Festival dei Due Mondi i colloqui dell’Agronomists World Academy Foundation

Quattro i talk in programma a Palazzo comunale e a Palazzo Mauri il 29 e 30 giugno e il 6 e luglio

Capire, misurare, condividere e disseminare la sostenibilità nei due mondi. Questo il tema che fungerà da filo conduttore dei quattro incontri organizzati dal Comune di Spoleto, in collaborazione con il Festival dei Due Mondi e la Agronomists World Academy Foundation.

In programma il 29 e 30 giugno e il 6 e 7 luglio dalle ore 18 alle 20, gli appuntamenti si configurano come dei veri e propri talk sulla sostenibilità, la produzione di cibo, il mondo dell’agricoltura e il connubio tra il mondo della scienza e quello dell’arte, momenti di dialogo e confronto per delineare e definire il percorso di sviluppo della città tra crescita culturale e tutela dell’ambiente.

Inseriti nel programma dei Progetti speciali del 65° Festival dei Due Mondi, i colloqui della Agronomists World Academy Foundation verranno trasmessi in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto https://bit.ly/3byYkfs.

I primi tre incontri si terranno nella Sala del Consiglio comunale: mercoledì 29 giugno Alejandro Bonadeo, Fernando H. Andrade, Fernando Zuloaga e Mario González-Espinosa, collegati in videoconferenza, interverranno sul tema The past and the future of agriculture of the two worlds: sustainable choices of the present.

Giovedì 30 giugno al talk interverranno Maria Cruz, Marcella Cipriani, Andrea Sisti e Francesca Cionco sul tema La geopolitica del cibo.

Il terzo talk Imparare a progettare la sostenibilità: dall’aula al campo, in programma mercoledì 6 luglio, vedrà la partecipazione di Sonia Massari, Noureddin Driouech e Raul Ponce-Hernandez, mentre all’ultimo appuntamento, che si terrà giovedì 7 luglio nella Sala conferenze di Palazzo Mauri, interverranno Antonio Brunori, Maestro Federico Ortica e Mattia Busti sul tema Alberi e Musica: quando il mondo della scienza incontra il mondo dell’arte.