Al 2 circolo di spoleto nuove risorse per gli ambienti educativi e la formazione nella scuola dell’infanzia

Presentate le date degli open day per conoscere l’offerta formativa e le dotazioni per gli ambienti didattici innovativi

Nelle scuole dell’infanzia del 2 circolo di Spoleto sono stati installati e resi operativi tutti i dispositivi didattici digitali acquistati con i fondi PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” che consentiranno agli alunni di avere a disposizione strumenti che renderanno l’apprendimento ancor più stimolante.

Un investimento che, grazie a questo intervento di risorse, consentirà un adeguamento degli ambienti di apprendimento per garantire lo svilippo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini. Attrezzature quali Videoproiettore per pavimento interattivo, lavagne luminose, schermi touch, lampade luminose sensoriali e varie attrezzature psicomotorie per stimolare il bambino ma anche per favorirne il rilassamento, servendo così da supporto per le attività di coding, inglese e psicomotricità.

Ad arricchire l’offerta formativa del 2 circolo Spoleto, sono presenti interventi di società sportive ed il coinvolgimento di esperti nella pratica psicomotoria, con largo spazio inoltre dedicato ad iniziative rivolte alla promozione della lettura grazie alla collaborazione con la biblioteca G. Carducci di Spoleto con la quale è stato avviato il progetto “Leggimi e….leggimi ancora!” che coinvolge le scuole.

Numerosi inoltre sono i percorsi sostenuti in termini di formazione del personale docente dell’infanzia, ultimo fra tutti il corso di inglese volto a potenziare le competenze attraverso il consolidamento di strategie finalizzate all’apprendimento della seconda lingua nella prima infanzia.

Nel mese di Gennaio, in occasione delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico, sono in programma gli Open day per visitare le scuole dell’infanzia e conoscere l’offerta formativa del 2 circolo di Spoleto dalle ore 16.30 alle 18.30:

– 9 Gennaio Scuola dell’infanzia Protte

– 10 Gennaio Scuola dell’infanzia San Brizio

– 10 Gennaio Scuola dell’infanzia Villa Redenta

– 11 Gennaio Scuola dell’infanzia Collodi

– 11 Gennaio Scuola dell’infanzia Maiano

– 12 Gennaio Scuola dell’infanzia Morro