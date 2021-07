L’Avv. Elisa Fioroni Torrioni è la nuova presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Spoleto

Prende il posto dell’avvocato Rossano Ponti, al timone dal 2016

Lunedì 28 giugno 2021 l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) sezione di Spoleto, durante l’assemblea dei soci, tenutasi presso il Palazzo di Giustizia di Corso Mazzini, ha rinnovato i propri vertici.

L’avvocato Rossano Ponti, che ha il merito di avere ricostituito la sezione nel settembre 2016, ha ceduto il vertice alla collega bevanate, avvocato Elisa Fioroni Torrioni, dopo 4 anni di intenso lavoro volto a tutelare i diritti della giovane avvocatura ed incentrato sulla formazione professionale al fine di offrire ai giovani avvocati occasioni di crescita e scambio professionale.

La neo eletta presidente potrà contare sul direttivo composto dalle/dagli avvocate/i Tiziana Placidilli (vice presidente), Valeria Perini (segretaria), Alberto Minci (tesoriere), Rossano Ponti, Roberto Micanti, Andrea Bellingacci, Jacopo Cappelletti e Michela De Santis.

Al termine dell’investitura la presidente ha ringraziato commossa il Consiglio per la fiducia riposta e ha subito preso la guida della sezione spoletina con l’augurio di vederla crescere come avvenuto in passato sotto la guida del predecessore, avvocato Rossano Ponti.