Aida e Vanessa Quershija de La Fenice Spoleto all’allenamento collegiale per ginnaste pre-agoniste

A Perugia con i tutor federali Loriana Ferrari e Maicol Angella

Grande partecipazione e meritato successo a Perugia per la giornata di Allenamento Collegiale GAF, organizzata dal Comitato Regionale Umbro della Federginnastica, su proposta della DTRF Loriana Ferrari, della sezione ginnastica artistica femminile.

Nella palestra di Santa Sabina della società Junior Libertas Perugia, full immersion per tanti tecnici e ginnaste provenienti un po’ da tutta l’Umbria. L’incontro, aperto a tutti gli istruttori della nostra regione, anche senza atlete partecipanti, era rivolto alle giovanissime pre-agoniste, nate negli anni 2015 e 2016, regolarmente tesserate per l’anno in corso alla Federazione Ginnastica d’Italia.

Hanno condotto l’allenamento due quotati protagonisti del mondo della ginnastica artistica: la stessa Loriana Ferrari, trainer nazionale e istruttrice federale, Direttrice Tecnica Regionale e Federale della FGI, nonché direttrice del Palagym “Orlando Polmonari” della società Palestra Ginnastica di Ferrara e Maicol Angella, tecnico regionale della FGI e istruttore di base del CONI, che si dedica all’agonismo femminile, anch’egli appartenente alla stessa società estense.

Nel dettaglio, hanno preso parte al Collegiale 21 ginnaste talentuose di 10 società, che fanno ben sperare per lo sviluppo del movimento, e 36 tecnici accompagnatori.

Cloe Ronchetti e Ambra Turrioni dell’Artistica Foligno, Emma Arcangeli e Vittoria Violini dell’Artistica Ponte San Giovanni, Anna Cardinali e Greta Modugno della Braccio Fortebraccio Perugia, Thais Dos Santos e Giulia Cascianini del Centro Ginnico Buddy & i Tre Tesori San Giustino, per la Ginnastica Energy San Giustino Dorothy Napoli e Diletta Crocioni, per la Ginnastica Terni Rebecca Castagnetti e Aurora Ferranti, per la società padrona di casa Junior Libertas Ginevra Contaldo, Aurora Ceppitelli e Jasmina Crudu, invece Aida e Vanessa Quershija de La Fenice Spoleto, Emma Almadori e Anna Marzaglia della Polisportiva CLT Terni e infine Giulia Braconi e Marika Peducci della Virtus Magione.

In linea con la direzione tecnica regionale, è stato analizzato il lavoro svolto in tutte le fasi dell’allenamento, evidenziando i punti di forza e ampliando le proposte didattiche.

Si è trattato di un momento formativo di confronto molto proficuo e soprattutto di crescita per tutti, atlete e istruttori, che hanno fatto tesoro dei preziosi suggerimenti.

Molto soddisfatti del lavoro tecnico umbro, i due tutor, per la buona impostazione delle atlete, concentrate a recepire insegnamenti fondamentali.

Dopo un lungo periodo di stop forzato, i tecnici stanno riprendendo gli aggiornamenti e le ginnaste rivivendo l’esperienza di un allenamento collegiale. Considerata la riuscita dell’incontro, numerosi saranno i Collegiali che si svolgeranno tra maggio e giugno.