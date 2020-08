Ai nastri di partenza la stagione 2020/2021 della Ternana

La squadra si allenerà all’antistadio Taddei: i convocati di Cristiano Lucarelli

(DMN) Terni – inizia quest’oggi l’avventura della Ternana 2020/2021. Nella prima settimana di lavoro agli ordini del nuovo tecnico Cristiano Lucarelli, i rossoverdi, saranno impegnati in doppie sedute (a porte chiuse) all’antistadioTaddei.

Le Fere, seguendo il protocollo, si alleneranno a gruppi di 9 fino ai risultati del secondo tampone per poi riprendere con le sedute collettive.

Ieri, il nuovo tecnico della Ternana é stato presentato ufficialmente alla stampa e alla città. “Negli occhi del presidente e del diesse ho visto la giusta voglia di rivincita e la volontà di vincere, – ha detto Lucarelli – questo ci accomuna. Ho fatto molta gavetta volontaria, partendo dal basso. Questo è stato un elemento di crescita notevole, soprattutto nelle difficoltà. Sono certo di aver trovato alla Ternana l’ambiente giusto per me, sano ed ambizioso. Riguardo al modulo di gioco non sono un integralista, ho giocato sia a 4 che a 3, in base alle rose che ho avuto a disposizione, forse per la prima volta in questa stagione avrò la possibilità di pianificare con un po’ di tranquillità assieme al direttore Leone. I giovani? Io ci ho sempre puntato, li ho lanciati, è una questione di filosofia. Dobbiamo avere sempre il giusto atteggiamento propositivo e mai piangerci addosso. L’obiettivo è anche quello, naturalmente, di regalare gioie ed emozioni ai tifosi. La verità è che il calcio è si un gioco, – ha sottolineato l’ex Livorno – ma non è uno sport come tutti gli atri, portandosi con se un carico di emozioni incredibili”.

Questi i convocati di Lucarelli:

Argento, Bergamelli, Boateng, Celli, Damian, Defendi, Diakitè, Ferrante, Furlan, Iannarilli (p.), Mammarella, Marilungo, Marinaro (p.), Nesta, Niosi, Onesti, Paghera, Parodi, Partipilo, Proietti, Russo, Salzano, Sini, Suagher, Torromino, Tozzo (p.), Vantaggiato, Vitali (p.).

Lo staff di Cristiano Lucarelli è composto da:

RICHIARD VANIGLI (vice allenatore)

ALBERTO BARTALI (preparatore atletico)

PIETRO SPINOSA (preparatore dei portieri)

IVAN FRANCESCO ALFONSO (collaboratore tecnico/match analyst)